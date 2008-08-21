Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Как развивать бизнес

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Обсуждение опыта предпринимательства, организации и ведения собственного бизнеса. Обсуждение правовых аспектов ведения бизнеса.
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Старый Сегодня, 02:54
#1
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,432
Благодарностей: 5,026
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Как развивать бизнес
Существует несколько способов, которые позволяют развивать бизнес постоянно и избегать существенных простоев.
1. Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня. Чтобы бизнес развивался, он должен быть хорошо организован и за этим нужно постоянно следить. Не думайте, что сейчас не время, что нужно подождать более благоприятных условий для развития. Самый удачный момент – сейчас.
2. Не бойтесь ошибаться. Не делает ошибки тот, кто ничего не делает. На ошибках можно многому научиться. Просто решайте проблемы по мере их возникновения и старайтесь быстро исправлять ошибки.
3. Определитесь с приоритетами. Определите, какие дела насколько важны и какова их срочность. Возможно, Вы найдете задачи, которые можно отложить, и это существенно сэкономит Вам время. Откажитесь от длительных совещаний.
4. По возможности не связывайтесь с инвесторами. Если есть такая возможность, то лучше обойтись своими средствами. Если они вам все-таки необходимы, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.
5. Следите за собой и ведите здоровый образ жизни. Подорванное здоровье начальника отразится на трудоспособности подчиненных.
6. Не стоит отказываться от общения. В любой беседе можно проконтролировать свой бизнес ил найти хороших партнеров.
7. Не позволяйте бизнесу занять Вашу жизнь целиком. Оставьте что-нибудь и для себя.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
__________________
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