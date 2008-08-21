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Безлимитные тарифы – находка для бизнеса
Сейчас довольно сложно представить себе деятельность любой компании без использования мобильной связи. Это уже не роскошь, а обязательный атрибут жизни любого современного человека. Мобильные телефоны позволяют оставаться в курсе событий, находясь в любой точке мира.
Наиболее оптимальным вариантом для людей, которые часто решают рабочие вопросы по телефону – это безлимитные тарифные планы. Они дают возможность экономить значительные средства. Также абонент может общаться свободно и не контролировать баланс при осуществлении звонков.
Все неограниченные тарифные планы призваны максимально полно удовлетворять потребности абонентов. По этой причине не будет проблем с выбором тарифа, который подходит именно для Вашего бизнеса.
Все без исключения современные организации стараются максимально оптимизировать свои расходы и услуги мобильной связи являются одно из самых актуальных их статей. Использование безлимитных тарифных планов позволяет существенно их снизить и при этом не утратить оперативности ведения дел.
По статистике, с каждым годом мобильная связь дешевеет. Если перейти на рациональный план, то можно уменьшить расходы на мобильную связь на 60%.
Как правило, безлимитные тарифы также включают в себя определенное количество бесплатных СМС и интернета. Как правило, за такой тарифный план придется заплатить несколько дороже, но он окупиться достаточно быстро.
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Специально для mmgp.ru