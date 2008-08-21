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Как защитить свой бизнес
Любой человек, который владеет фирмой или организацией, пытается обезопасить себя и результаты своего труда. Правда, решить эту проблему может оказаться очень непросто.
Даже если все продумано, все варианты проработаны, дела ведутся исключительно с верными и надежными партнерами, бизнес активно развивается – все равно есть опасность того, что что-то может пойти не так. Ведь нельзя предвидеть все.
Сегодня существует огромное количество способов защитить свой бизнес. Как правило, выделяют физическую и юридическую защиту.
На данный момент именно физическая защита является наиболее распространенным вариантом. Существуют специализированные компании, которые занимаются исключительно охраной бизнеса. Как правило, такие организации называются «ЧОПы». Они призваны отвечать ха сохранность имущества компании, ее оборудования и инвентаря. Также они призваны поддерживать порядок на территории, принадлежащей предприятии. При выборе охранного агентства следует в обязательном порядке подписать договор, который будет регламентировать все права и обязанности сторон.
Физическая защита бизнеса самый распространённый вариант на данное время. Существует специальные организации, целью которых является охрана вашего бизнеса. Таких организаций, их принято называть чоп, на рынке труда представлено не мало. Какие услуги, входят в обязанности данных организаций?
Юридическая защита заключается в контроле за составлением разного рода контрактов и договоров. Этим должна заниматься юридическая служба компании или же специально нанятый юридический консультант.
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Специально для mmgp.ru