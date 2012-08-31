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Эфириум взлетел выше 80 $, достигнув рыночной капитализации в размере 7 миллиардов $

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Старый Сегодня, 02:45
#1
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Эфириум взлетел выше 80 $, достигнув рыночной капитализации в размере 7 миллиардов $
Капитализация Эфириума превысила 7 миллиардов $ – столько же составляла капитализация Биткойна в прошлом году. Вчера вечером валюта выросла на 20%, рванув с 70 $ до максимальных 85 $, достигнув таким образом планки в 33% от текущей рыночной капитализации Биткойна.

Подорожание связано с рядом факторов: прежде всего, Южная Корея за последнее время продемонстрировала явное предпочтение по отношению к Эфириуму. Три крупнейшие биржи страны последние дни стабильно обрабатывают удвоенный объем торгов эфир/фиат по сравнению с совокупными данными по GDAX, Kraken и Coinbase.

Никто точно не знает, почему Корея обнаружила столь живой интерес к Эфириуму, однако предположительно здесь сыграли роль такие факторы как любовь корейцев к компьютерным играм и робототехнике: в частности, в играх смарт-контракты могут быть использованы для того, чтобы сделать процесс более прозрачным и предотвратить обман.

Другим фактором может быть нынешняя геополитическая напряженность, связанная с Северной Кореей. По мере того как неопределенность возрастает, все больше людей стремится на всякий случай хеджировать свои накопления на случай, если отечественная валюта обесценится к тому времени, когда закончится конфликт.


В целом, очевидно, что внимание инвесторов в значительной степени перетекло от Биткойна к Эфириуму: его доля рынка уменьшилась с 95% до менее 60%, и произошло это не в последнюю очередь потому, что в Биткойне не умолкают бесконечные дебаты о масштабируемости.

И с этой точки зрения внимание общественности к Эфириуму объясняется в числе прочих тем фактом, что у него есть четкая “дорожная карта”, в которой прописана возможность неограниченной масштабируемости.

Так или иначе, всего за два месяца рыночная капитализация Эфириума выросла с 1 млрд до 7 млрд $.
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 02:47
#2
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Re: Эфириум взлетел выше 80 $, достигнув рыночной капитализации в размере 7 миллиардо
что биток что кефир поползли вверх
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Анна Чернобай (Сегодня)
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