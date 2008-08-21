Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,681 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Какое значение играет бухучет для бизнеса

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обучение основам финансовой грамотности. Обсуждение всех нюансов, помогающих добиться успеха.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:49
#1
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,432
Благодарностей: 5,026
УГ: 8
подарки
награды Волшебный горшочек 
Какое значение играет бухучет для бизнеса
В каждом бизнесе существует постоянная необходимость анализировать уровень необходимости, целесообразности и степени потребления того или иного вида ресурсов, как материальных, так и финансовых или трудовых. К тому же необходимо понимать уровень эффективности производства того или иного вида продукции с применением всей мощности предприятия. Для того, чтобы контролировать такое количество различных параметров придется тратить очень много времени ( в частности, на учет и анализ).
Для того, чтобы осуществлять контроль деятельности организации, следует обладать большими знаниями в области бухгалтерского учета. По этой причине правильно ведение бухгалтерского учета оказывает значительно влияние на состояние дел в компании в целом, получение прибыли. По этой причине грамотные руководители предпочитают высококвалифицированных специалистов.
В процессе управления бизнесом или ведения предпринимательской деятельности бухучет должен обязательно находиться на первом месте. Система, которая систематически отражает состояние средств и ресурсов вне зависимости от того, откуда они возникают, и показывают течение всех денежных операций, называется учетом. Бухгалтерский учет отражает все без исключения операции, которые ведет организация и которые выражены в финансовом эквиваленте. Именно он служит базой для ведения бизнеса и отражает все производственные процессы, которые осуществляются на предприятии.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Еженедельный конкурс "Горячие новости" | Независимый рейтинг компаний от MMGP
~XG~ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свита играет короля: какое будущее ждет криптовалюты при Дональде Трампе moskva Новости криптовалют 0 20.01.2017 23:58
ПриватБанк предложил корпоративным клиентам бухучет без дополнительных инвестиций bizneser Новости в банковской сфере и страховании 1 18.11.2016 11:13
Кто по какой системе играет? Ginexxx Стратегии и прогнозы 199 17.04.2013 20:58
Размер бизнеса имеет значение Надежда_П Свой интернет бизнес: общий форум 6 29.11.2008 17:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар in-fusion
Фастам пошло на пользу снижение процентов?
От in-fusion в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
На российский рынок собирается выйти японская платежная система
От Николай - в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Кредиты, как от них избавиться
От Otkreditov в разделе «Юридические вопросы»
Аватар LSasha
Июль 2015 года. E-mail рассылка форума MMGP.RU
От LSasha в разделе «Архив рассылки»
Аватар Aren
bitcoinsbonus.com - BONUS BITCOINS
От Aren в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ТС "3 экрана Элдера"
От xar0n в разделе «Торговые стратегии»
.     
Пользователей
409,681
Тем
467,628
Сообщений
11,545,770

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube