|
Как правильно выбрать офисное помещение
Большинство начинающих бизнесменов не могут купить свой офис. Поэтому они стараются арендовать офис за приемлемую цену. Для многих именно аренда офиса представляет собой первую ступень развития бизнеса. При рассмотрении вариантов следует помнить о том, что от места расположения офиса будет зависеть статус фирмы. А благоустройство офиса будет влиять на продуктивность работы сотрудников.
Предпринимателям следует знать, что есть несколько классов офисов:
1. Офисы класса С располагаются в старых домах, например, в зданиях бывших НИИ.
2. Офисы класса В отличаются достаточно недорогой, но при этом очень качественной отделкой.
3. Офисы класса А отвечают всем международным нормам и арендовать их могут далеко не все предприниматели. для них характерна дорогая отделка и оригинальные дизайнерские решения.
4. Офисы класса D – это перепланированные инженерные помещения.
5. Офисы класса Е – это помещения, перестроенные из жилых помещений.
При выборе офиса, следует определить оптимальную площадь помещений, количество комнат из расчета на количество сотрудников, необходимость доступа в интернет и установки стационарных телефонов.
Важно, чтобы стиль помещения полностью отвечал роду деятельности компании. Тогда вам не придется его ремонтировать. Если в помещении придется размещать большое количество техники, то подумайте про помещение с высокими потолками. Если ожидается значительный поток клиентов, то рядом созданием должна быть удобная парковка.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru