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Как ежедневник поможет распланировать свой день
Ежедневник – обязательный атрибут любого предпринимателя. Ведь способность планировать свое время является одной из самых важных особенностей успешного предпринимателя. А ежедневник – наиболее простой и доступный инструмент для тайм-менеджмента. К тому же он может быть блокнотом для записей, местом для хранения визиток и стильным деловым аксессуаром. Ведь качественная деловая одежда, манера держаться, стиль общения и вид ежедневника может создать правильный имидж.
Умение пользоваться ежедневником – это навык, котором не так сложно научиться, а результат превзойдет все ожидания. Ежедневники рассчитываются на год. Использовать их просто и удобно. А в процессе перелистывания страниц можно разобраться, сколько проблем вы успели решить и сколько времени на это потратили.
При выборе ежедневника сразу подумайте над тем, в чем вы будете его носить. Размер ежедневника также зависит и от того, сколько вы собираетесь там писать. Проще всего купить маленький карманный ежедневник. Его легко носить и они будет всегда с Вами. Если вы будете носить его в сумке или портфеле, то прекрасно может подойти ежедневник формата А5. В нем можно записать намного больше. Ежедневник формата А4 может храниться в кабинете. Текущую страницу можете пометить специальной закладкой.
Когда планируете дела, сразу же распределите их по степени важности. Так Вы сможете правильно расставить приоритеты и начать решать задачи с наиболее важной.
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Специально для mmgp.ru