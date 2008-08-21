Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,681 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как ежедневник поможет распланировать свой день

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение психологических сторон достижения успеха. Изучение опыта создания положительного настроя, обучение правильной мотивации, внутренне формирование в себе успешной личности.
При поддержке
Платежная система Perfect Money
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:46
#1
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,432
Благодарностей: 5,026
УГ: 8
подарки
награды Волшебный горшочек 
Как ежедневник поможет распланировать свой день
Ежедневник – обязательный атрибут любого предпринимателя. Ведь способность планировать свое время является одной из самых важных особенностей успешного предпринимателя. А ежедневник – наиболее простой и доступный инструмент для тайм-менеджмента. К тому же он может быть блокнотом для записей, местом для хранения визиток и стильным деловым аксессуаром. Ведь качественная деловая одежда, манера держаться, стиль общения и вид ежедневника может создать правильный имидж.
Умение пользоваться ежедневником – это навык, котором не так сложно научиться, а результат превзойдет все ожидания. Ежедневники рассчитываются на год. Использовать их просто и удобно. А в процессе перелистывания страниц можно разобраться, сколько проблем вы успели решить и сколько времени на это потратили.
При выборе ежедневника сразу подумайте над тем, в чем вы будете его носить. Размер ежедневника также зависит и от того, сколько вы собираетесь там писать. Проще всего купить маленький карманный ежедневник. Его легко носить и они будет всегда с Вами. Если вы будете носить его в сумке или портфеле, то прекрасно может подойти ежедневник формата А5. В нем можно записать намного больше. Ежедневник формата А4 может храниться в кабинете. Текущую страницу можете пометить специальной закладкой.
Когда планируете дела, сразу же распределите их по степени важности. Так Вы сможете правильно расставить приоритеты и начать решать задачи с наиболее важной.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Еженедельный конкурс "Горячие новости" | Независимый рейтинг компаний от MMGP
~XG~ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как женщине правильно распланировать своё время? tiu-bik Планирование 1 28.02.2017 20:12
Alibaba поможет 1 миллиону подростков запустить свой собственный онлайн-бизнес CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 10 24.05.2016 15:21
Как правильно организовать свой рабочий день bourjois Бесплатное 27 23.11.2010 17:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dmitro1991
6inv - 6inv.com
От dmitro1991 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TenDemon
Миллер останется на посту главы "Газпрома" еще на пять лет
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар evgeny
liberalinvest - liberalinvest.com
От evgeny в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
UniqueProfitSurf - uniquePprofitsurf.com
От vanklif в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tr@der
Чемпионы по покеру
От Tr@der в разделе «Покер»
Аватар san777
Признаете или приходиться краснеть?
От san777 в разделе «Социальные сети»
.     
Пользователей
409,681
Тем
467,628
Сообщений
11,545,771

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube