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Деловое общение и манипуляции
Общение представляет собой основу любого взаимодействия между людьми. Если использовать социальные техники максимально эффективно, то в ходе общения можно получить необходимые результаты достаточно быстро, а если правильно использовать определенные техники – то цели будут достигнуты в кратчайшие сроки.
Психологи говорят, что ведение переговоров может включать пять стратегий:
1. На начальном этапе основные намерения и факты маскируются, чтобы собеседник был заинтересован продолжать беседу.
2. Если представить собеседника как неодушевленный предмет, то техника переговоров может стать универсальной.
3. Если выбрать слабую сторону объекта, то вести переговоры станет значительно легче. Можно сыграть на страхах или особенностях характера собеседника.
4. Можно манипулировать исходными данными, умалчивая их или преувеличивая.
5. Используйте как вербальные, так и невербальные способы воздействия на собеседника. Это могут быть мимика, жесты, внешний вид.
Существует несколько способов воздействия на оппонента во время переговоров:
1. Доказывание при помощи хорошо подготовленных аргументов.
2. Логические предположения в сочетании с эмоциональным прессингом.
3. Использование личного авторитета переговорщика.
4. Постройка оппонента под свое психологическое состояние или же подстройка под психологическое состояние оппонента.
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Специально для mmgp.ru