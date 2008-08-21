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Информационная защита бизнеса
Постсоветские страны занимают одни из самых низких строчек в рейтинге использования лицензионного программного обеспечения. К сожалению, как многие рядовые пользователи, так и многие компании не понимают, что использование нелицензионного ПО не только нарушает законодательство, но и представляет опасность для конфиденциальности находящихся в компьютере данных.
Для того, чтобы установить нелегальную программу, приходится отключать антивирус. И мало кто думает о том, что его отключение – это добровольное разрешение на установку в систему различных вирусов и программ, которые помогают украсть данные. Как же решить эту проблему?
В первую очередь, следует понять, что программы – это продукт интеллектуального труда огромного количества людей и являются их собственностью. А любой труд должен быть оплачен. К тому же, любое приобретенное ПО – это увеличение ВВП государства, так как за него в бюджет идут отчисления.
Во-вторых, такое ПО намного лучше защищено от хакерских атак.
По этой причине компаниям следует использовать исключительно лицензионные программы. Ведь их стоимость намного меньше, чем возможные потери в случае хищения персональных данных или финансовой документации.
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Специально для mmgp.ru