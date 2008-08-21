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Как использовать выставочные стенды

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Как использовать выставочные стенды
Сегодня значительный процент предпринимателей недооценивают важность использования выставочных стендов. А ведь именно они могут решить огромное количество проблем и выполнять различные задачи. По этой причине на них следует выделять определенные средства.
Чтобы потребитель мог ознакомиться с продукцией предприятия, ее нужно представлять на ярмарках и выставках.
На выставочном стенде должна быть представлена вся необходимая информация. При этом оформлять ее следует в простой, красиво и интересной для потенциального покупателя форме. Представителю компании, который будет участвовать, следует продумать все аспекты выставки и выбрать соответствующий материал. На стенде обязательно должен находиться логотип фирмы и ее название. Оформление должно быть ярким, но не наляпистым. Желательно использовать цвета компании. Шрифт должен быть читаемым, чтобы информацию можно было прочитать с определенного расстояния. Не перегружайте стенд техническими данными. Если нужно, стенд можно доволнить презентационными буклетами, которые будут содержать более детальную информацию о продукции.
Помните, что выставочные стенды не обязательно приобретать. Существует много фирм, которые предоставляют стенды в аренду. Сами по себе аренда и изготовление выставочных стендов являются неплохой бизнес-идеей.

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Специально для mmgp.ru
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