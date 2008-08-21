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Как правильно выбрать производственное помещение

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Имя: Ярослав
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
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Как правильно выбрать производственное помещение
Для того, чтобы успешно реализовать бизнес-идею, следует составить бизнес-план, который будет учитывать все возможные риски. К тому же, следует оформить все необходимые документы и, что немаловажно, решить вопрос выбора производственного помещения.
Перед тем, как выбрать помещение, решите, что будет более выгодно для компании – арендовать производственные площади или же выкупить помещение в собственность. Последнее время купить помещение выгоднее, потому что стоимость аренды достаточно высокая, а приобретенное один раз помещение не будет требовать ежемесячно отрывать значительный процент от прибыли.
Выбирая конкретное помещение, следует изучить условия труда на других подобных производствах. Ведь в помещении должны быть оптимально размещены производственные мощности, а условия труда работников должны быть достаточно комфортными. Обратите внимание на такие моменты:
- наличие коммуникаций;
- высота потолков;
- наличие удобных подъездных путей и транспортного сообщения.
При составлении договора особого внимания заслуживают такие пункты, как :
- сроки аренды и возможность ее последующего продления;
- разграничение ответственности за состояние самого помещения и коммуникаций.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
__________________
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