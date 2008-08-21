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Дистанционное обучение для работающих
Люди, которые хотят получить образование через интернет, как правило, хотят максимально быстро продвинуться по карьерной лестнице, изменить сферу деятельности или же просто получить то образование, которое не могли получить ранее.
Значительное количество представленных в интернете программ позволяют потенциальным студентам получить знания, которые помогут увеличить размер их зарплаты и занять более высокую должность.
Когда онлайн-образование только появилось, большинство преподавателей отнеслись к нему скептически. Но дистанционное обучение стало развиваться все активнее и активнее. Какие же преимущества оно имеет:
1. Формат обучения можно выбрать самостоятельно в зависимости от того, какая цель стоит перед студентом.
2. Студент не должен присутствовать в определенное время в каком-то определенном месте.
3. Онлайн-обучение характеризуется своей личностной ориентацией и индивидуальным подходом.
4. студент может выполнять задание в удобное время с учетом командировок, поездок или просто рабочего графика.
5. Все материалы представлены в электронном виде и студент сам может выбирать объем информации, с которой сможет работать.
6. Расписание занятий студент формирует самостоятельно.
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Специально для mmgp.ru