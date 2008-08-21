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Как открыть расчетный счет

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Имя: Ярослав
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Как открыть расчетный счет
У каждой коммерческой организации обязательно есть расчетный счет. Если его не открыть, то невозможно рассчитываться с партнерами, получать оплату и производить другие финансовые операции.
Технически открыть расчетный счет намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это стоит делать сразу после того, как вы зарегистрировали ИП.
Главная сложность состоит в том, чтобы выбрать максимально надежный банк. Без него вести финансовую деятельность компании практические невозможно. К тому же, если вы выберете банк, который берет очень высокую комиссию, то фирма будет нести лишние убытки.
Для того, чтобы открыть расчетный счет, сразу будьте готовы стоять в очередях и собирать огромное количество документов. Некоторое время займет рассмотрение заявки и проверка документации службой безопасности банка. Как правило, на это уходит 5 дней. Но если вы сначала начали коммерческую деятельность, а потом решили открыть счет, то она может существенно затянуться. Поэтому сначала откройте счет, а потом заключайте те или иные сделки.
Существует некоторое количество компаний, которые осуществляют сбор и подготовку всех без исключения необходимых документов.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
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