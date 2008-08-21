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Бизнес-косультант – кто это?
Бизнес-консультантом может быть как физическое, так и юридическое лицо, которое консультирует компании или предприятие по вопросам ведения бизнеса. Как правило, услугами бизнес-консультантов пользуются компании в период своего развития, когда у руководства еще есть много вопросов. Также услугами консультантов могут пользоваться компании, в штате которых нет специалистов определенного профиля.
Также консультант по бизнесу может помочь увеличить объем продаж в том случае, когда маркетинговый отдел по каким-то причинам не справляется.
Есть консультанты, которые предоставляют пакет услуг по развитию бизнеса, а есть те, кто работает только в определенной сфере.
Бизнес-консультанты предоставляют такие услуги:
1. Помощь в анализе финансового состояния компании.
2. Проверка бухгалтерской отчетности.
3. Анализ деятельности фирм-конкурентов.
4. Анализ доходности компании.
5. Оценка работы персонала.
6. Составление рекомендаций по повышению квалификации персонала.
7. Составление плана уплаты налогов.
Если услуги консультанта дали ожидаемый результат, то компания может заключить с ним долгосрочный договор. Так он сможет систематически контролировать работу компании, отслеживать новые тенденции и следить за состоянием рынка.
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Специально для mmgp.ru