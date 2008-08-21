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Что такое корпоративное право
Корпоративное право – это разновидность гражданского права. Его суть заключается в том, чтобы упорядочить ту сферу общественных отношений, которые касаются организации работы компаний-субъектов гражданского права. На данный момент это одно из главных направлений работы практически любой юридической службы.
Правда, этот термин трактуется двояко. В широком понимании – это определенные юридическое нормы, которые регламентируют работу компании, конкретизируют ее правовой статус. В узком смысле – это правила, которые устанавливает руководство компании и которые должны регулировать разные аспекты правоотношений на предприятии.
Основные атрибуты корпоративного права таковы:
1. Отрасль гражданского права, но достаточно самостоятельная.
2. Регламентируют корпоративные отношения.
3. объединяет разные корпоративные принципы и нормы.
4. У корпоративного права нет органов автономного управления и уникальных методик регулирования. Также оно может осуществлять контроль вопросов, которые относятся к субъектному составу гражданского права.
Сегодня очень популярными являются консалтинговые услуги в области корпоративного права. Ведь даже практикующий юрист не всегда ознакомлен со всеми тонкостями корпоративного права.
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Специально для mmgp.ru