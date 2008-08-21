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Организация деловой встречи
В любой организации должны быть люди, которые могут грамотно организовать и провести деловую встречу. Но для того, чтобы она прошла на высоте, следует знать правила, по которым такие встречи проводятся.
1. Очень важно место проведения встречи. Для нее может подойти конференц-зал, дорогое кафе, переговорная комната или арендованное помещение в бизнес-центре. Важно, чтобы все могли свободно разместиться.
2. Дата встречи должна быть установлена таким образом, чтобы всех участников она устраивала. Про встречу следует сообщить минимум за несколько дней, чтобы все могли строить планы. Приглашения можно рассылать по электронной почте, если вы точно знаете, что они будут получены.
3. Позаботьтесь о материальном обеспечении. Обязательно должны быть листы для записей, ручки, папки, вода. Следует проверить всю технику заранее, чтобы не было неловкостей.
4. Определите состав участников, чтобы не было лишних людей. Возможно, для этого нужно будет с кем-то посоветоваться – не стесняйтесь.
5. позаботьтесь о корпоративном такси. Поверьте, деловые партнеры это оценят, ведь это покажет ваше внимание к деловым партнёрам. К тому же, это покажет, что с финансовым состоянием фирмы все в порядке.
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Специально для mmgp.ru