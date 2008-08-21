Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,678 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Организация деловой встречи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение психологических сторон достижения успеха. Изучение опыта создания положительного настроя, обучение правильной мотивации, внутренне формирование в себе успешной личности.
При поддержке
Платежная система Perfect Money
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:24
#1
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,421
Благодарностей: 5,026
УГ: 8
подарки
награды Волшебный горшочек 
Организация деловой встречи
В любой организации должны быть люди, которые могут грамотно организовать и провести деловую встречу. Но для того, чтобы она прошла на высоте, следует знать правила, по которым такие встречи проводятся.
1. Очень важно место проведения встречи. Для нее может подойти конференц-зал, дорогое кафе, переговорная комната или арендованное помещение в бизнес-центре. Важно, чтобы все могли свободно разместиться.
2. Дата встречи должна быть установлена таким образом, чтобы всех участников она устраивала. Про встречу следует сообщить минимум за несколько дней, чтобы все могли строить планы. Приглашения можно рассылать по электронной почте, если вы точно знаете, что они будут получены.
3. Позаботьтесь о материальном обеспечении. Обязательно должны быть листы для записей, ручки, папки, вода. Следует проверить всю технику заранее, чтобы не было неловкостей.
4. Определите состав участников, чтобы не было лишних людей. Возможно, для этого нужно будет с кем-то посоветоваться – не стесняйтесь.
5. позаботьтесь о корпоративном такси. Поверьте, деловые партнеры это оценят, ведь это покажет ваше внимание к деловым партнёрам. К тому же, это покажет, что с финансовым состоянием фирмы все в порядке.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Еженедельный конкурс "Горячие новости" | Независимый рейтинг компаний от MMGP
~XG~ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выбрать деловой костюм ~XG~ Психология успеха 0 Сегодня 01:23
Кто с чем пожаловал на деловой форум Rems Знакомства и встречи 45 06.04.2017 09:23

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Обменный пункт AlertPay/WebMoney и наооборот
От adai в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар Руслан Евсеев
pak-online.com - система автоматизации
От Руслан Евсеев в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Прибыль BNP Paribas увеличилась в III квартале на 3,3%
От clipman77 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
LongTermProfit - Longtermprofit.biz
От su vinh в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар JuliaD
Как похудеть?
От JuliaD в разделе «Здоровье и спорт»
Аватара нет
Футбольная аналитика от команды Pro100WIN
От Alex-win в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
409,678
Тем
467,615
Сообщений
11,545,597

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube