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Как выбрать деловой костюм
Известно, что «встречают по одежке, а провожают по уму». По этой причине деловому человеку важно выглядеть на все сто. Психологи говорят, что для того, чтобы привлечь к себе внимание внешним видом, достаточно 30 секунд.
По этой причине к выбору одежды следует относиться максимально подготовлено и взвешено. Ведь от образа бизнесмена во многом будет зависеть общий результат его предпринимательской деятельности.
Выбирая деловой костюм, не стоит экономить, но и палку не перегибайте. Дешевую одежду видно сразу, но и кичиться дорогими костюмами каждый день – не лучший вариант. Купите тот костюм, который вы сможете себе позволить.
Главное правило деловой одежды гласит: чем человек старше, тем солиднее он должен выглядеть.
Выбирай женский костюм, следует руководствоваться не только ценой и особенностями фигуры, но и статусом. Неглавное правило гласит, что чем длиннее силуэт, тем статус выше. Хорошим дневным вариантом будет пиджак и юбка, а ближе к вечеру – пиджак и брюки.
В мужском костюме главное – посадка. Пиджак должен идеально сидеть по фигуре, не висеть и не топорщиться. Мужчина среднего возраста может выбрать практически любой костюм. Высоким мужчинам пойдут костюмы в клетку, полным – однотонные или в вертикальную полоску.
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Специально для mmgp.ru