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Организация собственного бизнеса

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Обсуждение опыта предпринимательства, организации и ведения собственного бизнеса. Обсуждение правовых аспектов ведения бизнеса.
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Старый Сегодня, 01:20
#1
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,421
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Организация собственного бизнеса
Все без исключения наемные работники мечтают иметь собственное дело и зарабатывать деньги на своем бизнесе. Не все могут этим заниматься в силу характера, но попробовать никто не мешает. Если вести дела внимательно и аккуратно, то никаких существенных убытков малый бизнес принести не может.
Главный вопрос любого начинающего бизнесмена: а чем, собственно, заниматься? Очень важно взять оригинальную идею, которая бы приносила максимальный доход при минимальных вложениях. Стоит ознакомиться с советами бывалых предпринимателей, которые могут многое рассказать о том, какие идеи являются наиболее прибыльными.
Существуют определенные шаги, без которых не сможет обойтись ни один предприниматель. Например, любое дело начинается с государственной регистрации. Предпринимательская деятельность без свидетельства ничего хорошего не принесет, не говоря уже о том, что у такого бизнеса нет и не может быть никаких перспектив. Особых усилий для регистрации прилагать не придется. Заходите на специализированный сайт, прочтите правила и начинайте готовить документацию.
Заявление на госрегистрацию должно быть заполнено только в соответствии с официальными требованиями. Это не так просто, как кажется на первый взгляд, а потому, возможно, Вам придется воспользоваться специальным сервисом в интернете.
Также следует обдумать то, по какой системе налогообложения будет работать Ваше предприятие. Лучше всего используйте специальный налоговый режим для малого бизнеса.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
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