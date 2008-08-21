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Организация системы учета прихода и ухода сотрудников
Любой менеджер по персоналу мечтает о том, чтобы в компании была идеальная дисциплина. То есть сотрудники должны вовремя приходить и уходить, не задерживаться в перерывы и свести личные контакты на рабочем месте к минимуму. Но все мы пониманием, что это – утопия.
Если вести разъяснительные беседы с нарушителями и бороться с опозданиями надоело, то можно использовать специальную программу, которая осуществляет учет приходи и ухода сотрудников.
Установить в офисе новые правила. Например, если сотрудник опоздал на работу, то он должен задержаться, чтобы отработать свои 8 часов. Также следует обязательно озвучить тот факт, что в эти 8 часов не входят перекуры и перерывы на кофе, которые длятся более чем 5 минут. Существуют специальные компьютерные программы, которые позволяют вести учет прихода и ухода сотрудников. Можно выбрать любую в зависимости от типа предприятия, количества сотрудников и других особенностей.
Результат внедрения таких технологий не заставит себя долго ждать. Очень быстро сотрудники поймут, что все время задерживаться из-за опозданий не имеет смысла и станут приходить вовремя. С другой стороны, это поможет «совам», которым тяжело приходить на работу очень рано. Люди смогут сместить свой график на несколько часов, чтобы им было удобно.
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Специально для mmgp.ru