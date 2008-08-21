Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Преимущества использования наружной рекламы в бизнесе

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Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,421
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Преимущества использования наружной рекламы в бизнесе
Реклама давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. Именно из нее мы узнаем про различные услуги, товары, мероприятия и многое другое.
Главный способ донесения информации до потенциального потребителя – это размещение рекламной информации на телевидении, радио или в социальных сетях. Но при этом максимально эффективной до сих пор принято считать наружную рекламу. Ведь ее могут одновременно увидеть тысячи и даже миллионы людей.
В наружной рекламе сейчас относят билборды, щиты, плакаты, интерактивные панно, неоновые вывески. Миллионы людей, проходя мимо рекламных плакатов, впитывают информацию на подсознательном уровне.
Даже если людям кажется, что они не обращают на информацию никакого внимания, то это не так. В нужный момент человек вспомнит именно про тот товар, который рекламировали чаще всего. Поэтому неудивительно, что предприятия стараются делать максимально большую и яркую рекламу. Удачная наружная реклама может увеличить в несколько раз продажи даже самой маленькой компании.
В отличие от рекламы по телевидению, которая достаточно навязчива и многих раздражает, наружная реклама никак не мешают людям. Если она не нравится, ее можно просто проигнорировать.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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