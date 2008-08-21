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Как выбрать домен и хостинг для бизнеса
Создание сайта начинается с того, чтобы купить доменное имя, а также купить хостинг для того, чтобы разместить на нем всю информацию о проекте. Не думайте, что бесплатный хостинг – это хорошая идея. Во-первых, они отличаются низким качеством контента. Во-вторых, использование бесплатного хостинга не лучшим образом скажется на имидже компании. Поэтому лучше приготовьтесь к тому, что за сайт придется платить.
Для того, чтобы быть полностью уверенным в сайте и в том, что он действительно работает на ваш бизнес, не стоит экономить на нем.
Существует огромное количество компаний, которые предлагают свои услуги по продаже доменных имен или даже готовых сайтов. Хорошая хостинговая компания должна отвечать таким требованиям:
- быстро отвечать на все вопросы и запросы клиентов;
- администраторы должны быть максимально вежливыми и корректными;
- сайты, которые обслуживает эта компания, должны регулярно обновляться;
- количество рекламы на сайтах должно быть небольшим либо ее не должно там быть вовсе.
Можно купить домен как непосредственно у поставщика, так и у так называемых перекупщиков. Некоторые люди делают бизнес на том, что покупают несколько десятков доменных имен и реализуют их. Разницы, в принципе, нет никакой, но у перекупщиков это будет несколько дороже.
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Специально для mmgp.ru