Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,678 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как разработать сервис учета времени на предприятии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение опыта предпринимательства, организации и ведения собственного бизнеса. Обсуждение правовых аспектов ведения бизнеса.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:01
#1
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,421
Благодарностей: 5,026
УГ: 8
подарки
награды Волшебный горшочек 
Как разработать сервис учета времени на предприятии
Сейчас вокруг каждого человека вертится огромное количество информации и люди все чаще начинают думать о том, как правильно составить план на день. Для эффективного планирования можно использовать так называемые тайм-трекеры.
По сути, это специальная программа, которая позволяет людям узнать, сколько времени у них занимает та или иная деятельность. Существует два типа сервисов учета времени. Первый – автоматический. Пользователь устанавливает программу на компьютер, и программа начинает собирать данные про посещение разных сайтов, открытые программы и другие виды пользовательской активности. Данные идут на сервер, где программа формирует статистику.
Тайм-трекеры второго типа позволяют пользователю лично фиксировать как начало, так и конец своей деятельности. Здесь устанавливать никакие программы не нужно. Сервис учета времени можно установить на облако. Это дает возможность не привязываться к определенному устройству, чтобы пользователь мог фиксировать время круглосуточно, а не только во время работы на одном компьютере.
Чаще всего тайм-трекеры используются физическими лицами для того, чтобы учитывать затраты личного времени. Люди могут измерить, сколько времени они затрачивают на ту или иную деятельность, более эффективно распределить время. Также использование таких сервисов может поднять самодисциплину и самоорганизоваться.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Еженедельный конкурс "Горячие новости" | Независимый рейтинг компаний от MMGP
~XG~ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Команда HashCoins представила сервис учета транспортных средств на блокчейне Emercoin moskva Новости криптовалют 0 05.12.2016 17:01
Разработать млм игру bator123 Программирование 0 24.03.2016 17:23
Сервис учета личных финансов CoinKeeper укрепляет своё лидерство на российском рынке Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.09.2015 23:25
Киевстар планирует разработать свою платежку? Tigrenish Новости платежных систем 2 10.06.2015 14:30
Помогу разработать свою ТС dsagin Торговые стратегии 22 06.02.2015 14:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Tigrenish
CEO Twitter заявил о вере в компанию и выкупил акций на $7 млн собственных денег
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
Secure Gain - securegain.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Angelika78
Digital Future инвестирует в украинскую мобильную игру стоимостью $200 000
От Angelika78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
Меткомбанк (Каменск-Уральский) - metcom.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар Rost77
Загадки Марса
От Rost77 в разделе «Непознанное»
Аватара нет
Кто и зачем покупает греческие активы?
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,678
Тем
467,615
Сообщений
11,545,597

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube