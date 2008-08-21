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Как разработать сервис учета времени на предприятии
Сейчас вокруг каждого человека вертится огромное количество информации и люди все чаще начинают думать о том, как правильно составить план на день. Для эффективного планирования можно использовать так называемые тайм-трекеры.
По сути, это специальная программа, которая позволяет людям узнать, сколько времени у них занимает та или иная деятельность. Существует два типа сервисов учета времени. Первый – автоматический. Пользователь устанавливает программу на компьютер, и программа начинает собирать данные про посещение разных сайтов, открытые программы и другие виды пользовательской активности. Данные идут на сервер, где программа формирует статистику.
Тайм-трекеры второго типа позволяют пользователю лично фиксировать как начало, так и конец своей деятельности. Здесь устанавливать никакие программы не нужно. Сервис учета времени можно установить на облако. Это дает возможность не привязываться к определенному устройству, чтобы пользователь мог фиксировать время круглосуточно, а не только во время работы на одном компьютере.
Чаще всего тайм-трекеры используются физическими лицами для того, чтобы учитывать затраты личного времени. Люди могут измерить, сколько времени они затрачивают на ту или иную деятельность, более эффективно распределить время. Также использование таких сервисов может поднять самодисциплину и самоорганизоваться.
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Специально для mmgp.ru