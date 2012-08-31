Где живут самые богатые "украинцы": кто и где зарабатывает больше всех



Кто зарабатывает больше всех



Самая низкая зарплата у курьеров и почтальонов. По данным Госстата, в среднем они получают 3369 гривен. Стоит отметить, что доход курьера зависит от многих факторов – наличие собственного автомобиля, компании-работодателя и города. К примеру, в столице курьеры зарабатывают 5-8 тысяч гривен, а в Херсоне – от 3,2 тысячи. Все еще отстают от среднего уровня зарплат медицинские работники – в среднем они зарабатывают 4542 гривни, даже библиотекари получают больше – 4816 гривен.



Традиционно самая большая зарплата у работников в сфере авиационного транспорта – 26 121 гривня. К примеру, бортпроводник в МАУ, согласно информации на сайтах по поиску работы, получает от 15 000 гривен. Правда, и требования к таким специалистам достаточно высокие: владение английским языком, отсутствие шрамов, брекетов и пирсинга, высшее образование, загранпаспорт, умение плавать, привлекательная внешность. Пилоты зарабатывают несколько тысяч долларов. На данный момент в Украине открыта вакансия второго пилота одной из авиакомпаний. Требование – знание английского, высшее образование, транспортная и коммерческая лицензии, допуски к полетам и радиосвязи на английском, опыт работы пилотом (от 500 часов общего налета).



Средние зарплаты больше 10 000 гривен получают айтишники, финансисты и страховщики.



К слову, по итогам февраля средняя заработная плата в Украине достигла 6109 гривен. Традиционно “богаче” всех живет киевляне – в столице средняя зарплата – 9563 гривни. А зарплаты меньше 5 000 гривен – в Тернопольской, Черниговской и Черновицкой областях.



Средние зарплаты по регионам страны:



Киев – 9563 гривни

Киевская область – 6263 гривни

Донецкая область – 6644 гривни

Днепропетровская область – 5995 гривен

Запорожская область – 5893 гривни

Николаевская область – 5809 гривен

Одесская область – 5682 гривни

Полтавская область – 5648 гривен

Львовская область – 5421 гривня

Луганская область – 5405 гривен

Харьковская область – 5384 гривни

Закарпатская область – 5306 гривен

Ровенская область – 5246 гривен

Ивано-Франковская область – 5256 гривни

Винницкая область – 5162 гривни

Сумская область – 5101 гривня

Черкасская область – 5086 гривен

Волынская область – 5073 гривни

Хмельницкая область – 5040 гривен

Херсонская область – 4986 гривен

Кировоградская область – 4961 гривня

Житомирская область – 4929 гривен

Черниговская область – 4807 гривен

Черновицкая область – 4755 гривен

Тернопольская область – 4716 гривен



Старший аналитик “Альпари” Вадим Иосуб отмечает: статистика учитывает только официальный доход украинцев, в то время как по информации налоговиков, 60% работодателей часть зарплат выплачивает “в конвертах”.



“Безусловно, статистика по средней номинальной и реальной зарплате учитывает исключительно “белые” доходы. И с учетом зарплат “в конвертах” доходы украинцев выше, чем сообщает официальная статистика. Однако “серые” доходы распределяются среди работников очень неравномерно, поэтому оценить уровень доходов с их учетом практически невозможно”, – поясняет аналитик.



Повышение минимальной зарплаты не коснулось тех, чьи официальные доходы и без того были выше 3200 гривен. “В целом негативным фактором для них может стать только возможное усиление инфляционного давления. Можно отметить, что такой шаг выглядит весьма спорным в текущих экономических условиях”“, – прокомментировал повышение минималки эксперт Антон Козюра.



Большое количество работодателей отметили, что в первом квартале 2017-го вынуждены были сокращать персонал, правда, коснулись “чистки”, по мнению компаний, только “неэффективных кадров”. Как отмечает кадровый портал hh.ua, в среднем по Украине в начале года на одну вакансию претендовали три человека.



Самая большая конкуренция в сфере добычи сырья – на одну вакансию 12-13 соискателей. Традиционно тяжело найти работу украинцам без опыта работы. “Самые высокие показатели конкуренции наблюдаются в Киевской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях. В среднем 4-5 специалистов на вакансию. Самая низкая конкуренция, как и раньше, в западных регионах страны: Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской областях”, – отмечают эксперты.



Половина опрошенных работодателей подняли зарплаты своим сотрудникам на 5-10%, треть – на 15-20%. Больше, чем на треть, поднял зарплаты каждый десятый работодатель.



Только 1% респондентов отметили, что планируют сокращение выплат в своих компаниях. В то же время 75% украинцев не почувствовали на себе повышение качества жизни. Каждый пятый работодатель подчеркнул, что в компании произошли изменения в процессе подбора персонала. Так, они стали активнее привлекать к работе молодых специалистов или студентов, которые готовы работать с небольшими зарплатами.



В этом году перспективу развития имеют сферы гостеприимства, особенно в столице, Одессе и Львове, уверена hr-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. Также среди перспективных профессий повара и официанты.



“IT будет расти, но не так быстро, особенно если будут продолжаться обыски в компаниях. Если будут преференции, то скорость развития вакансий в сфере IT увеличиться. Очень бы хотелось (хотя, скорее всего этого не будет), чтобы наши крупные компании, которые из-за неблагоприятной конъектуры вынуждены были сокращать персонал, сумели переориентироваться на другие рынки”, – рассказывает Татьяна Пашкина.



Зарплаты в частном секторе в среднем по итогам года могут увеличиться на 10-30%.



“То, что касается бизнеса, он прибавляет зарплаты в коридоре от 10 до 30% по разным сотрудникам в год. Но это средняя температура по больнице. В принципе, при хорошей “погоде”, 30% – тот максимум, на который повышаются зарплаты. Если компании в 2016-м сработали хорошо, и у них амбициозные планы на 2017-й, зарплаты могут вырасти максимально. Если будут какие-то сдерживающие факторы – 10-20% это столько, сколько можно прибавить к зарплате”, – отмечает HR-эксперт rabota.ua.



Последнее время украинские компании не стремятся ставить высокие официальные зарплаты, они делают так, чтобы сотрудник работал на результат. Очень часто зарплата формируется по принципу “накопи себе сам”. Есть номинальная часть оклада, а все остальное – бонусы, проценты, надбавки, которые позволяют приумножить оклад.

Источник В Украине в начале этого года минимальная зарплата выросла в два раза. Нововведения коснулись только тех, кто зарабатывал меньше 3200 гривен. Согласно данным Государственной службы статистики, традиционно самые высокие зарплаты – в столице, а меньше всего зарабатывают в Тернопольской области.Самая низкая зарплата у курьеров и почтальонов. По данным Госстата, в среднем они получают 3369 гривен. Стоит отметить, что доход курьера зависит от многих факторов – наличие собственного автомобиля, компании-работодателя и города. К примеру, в столице курьеры зарабатывают 5-8 тысяч гривен, а в Херсоне – от 3,2 тысячи. Все еще отстают от среднего уровня зарплат медицинские работники – в среднем они зарабатывают 4542 гривни, даже библиотекари получают больше – 4816 гривен.Традиционно самая большая зарплата у работников в сфере авиационного транспорта – 26 121 гривня. К примеру, бортпроводник в МАУ, согласно информации на сайтах по поиску работы, получает от 15 000 гривен. Правда, и требования к таким специалистам достаточно высокие: владение английским языком, отсутствие шрамов, брекетов и пирсинга, высшее образование, загранпаспорт, умение плавать, привлекательная внешность. Пилоты зарабатывают несколько тысяч долларов. На данный момент в Украине открыта вакансия второго пилота одной из авиакомпаний. Требование – знание английского, высшее образование, транспортная и коммерческая лицензии, допуски к полетам и радиосвязи на английском, опыт работы пилотом (от 500 часов общего налета).Средние зарплаты больше 10 000 гривен получают айтишники, финансисты и страховщики.К слову, по итогам февраля средняя заработная плата в Украине достигла 6109 гривен. Традиционно “богаче” всех живет киевляне – в столице средняя зарплата – 9563 гривни. А зарплаты меньше 5 000 гривен – в Тернопольской, Черниговской и Черновицкой областях.Средние зарплаты по регионам страны:Киев – 9563 гривниКиевская область – 6263 гривниДонецкая область – 6644 гривниДнепропетровская область – 5995 гривенЗапорожская область – 5893 гривниНиколаевская область – 5809 гривенОдесская область – 5682 гривниПолтавская область – 5648 гривенЛьвовская область – 5421 гривняЛуганская область – 5405 гривенХарьковская область – 5384 гривниЗакарпатская область – 5306 гривенРовенская область – 5246 гривенИвано-Франковская область – 5256 гривниВинницкая область – 5162 гривниСумская область – 5101 гривняЧеркасская область – 5086 гривенВолынская область – 5073 гривниХмельницкая область – 5040 гривенХерсонская область – 4986 гривенКировоградская область – 4961 гривняЖитомирская область – 4929 гривенЧерниговская область – 4807 гривенЧерновицкая область – 4755 гривенТернопольская область – 4716 гривенСтарший аналитик “Альпари” Вадим Иосуб отмечает: статистика учитывает только официальный доход украинцев, в то время как по информации налоговиков, 60% работодателей часть зарплат выплачивает “в конвертах”.“Безусловно, статистика по средней номинальной и реальной зарплате учитывает исключительно “белые” доходы. И с учетом зарплат “в конвертах” доходы украинцев выше, чем сообщает официальная статистика. Однако “серые” доходы распределяются среди работников очень неравномерно, поэтому оценить уровень доходов с их учетом практически невозможно”, – поясняет аналитик.Повышение минимальной зарплаты не коснулось тех, чьи официальные доходы и без того были выше 3200 гривен. “В целом негативным фактором для них может стать только возможное усиление инфляционного давления. Можно отметить, что такой шаг выглядит весьма спорным в текущих экономических условиях”“, – прокомментировал повышение минималки эксперт Антон Козюра.Большое количество работодателей отметили, что в первом квартале 2017-го вынуждены были сокращать персонал, правда, коснулись “чистки”, по мнению компаний, только “неэффективных кадров”. Как отмечает кадровый портал hh.ua, в среднем по Украине в начале года на одну вакансию претендовали три человека.Самая большая конкуренция в сфере добычи сырья – на одну вакансию 12-13 соискателей. Традиционно тяжело найти работу украинцам без опыта работы. “Самые высокие показатели конкуренции наблюдаются в Киевской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях. В среднем 4-5 специалистов на вакансию. Самая низкая конкуренция, как и раньше, в западных регионах страны: Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской областях”, – отмечают эксперты.Половина опрошенных работодателей подняли зарплаты своим сотрудникам на 5-10%, треть – на 15-20%. Больше, чем на треть, поднял зарплаты каждый десятый работодатель.Только 1% респондентов отметили, что планируют сокращение выплат в своих компаниях. В то же время 75% украинцев не почувствовали на себе повышение качества жизни. Каждый пятый работодатель подчеркнул, что в компании произошли изменения в процессе подбора персонала. Так, они стали активнее привлекать к работе молодых специалистов или студентов, которые готовы работать с небольшими зарплатами.В этом году перспективу развития имеют сферы гостеприимства, особенно в столице, Одессе и Львове, уверена hr-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. Также среди перспективных профессий повара и официанты.“IT будет расти, но не так быстро, особенно если будут продолжаться обыски в компаниях. Если будут преференции, то скорость развития вакансий в сфере IT увеличиться. Очень бы хотелось (хотя, скорее всего этого не будет), чтобы наши крупные компании, которые из-за неблагоприятной конъектуры вынуждены были сокращать персонал, сумели переориентироваться на другие рынки”, – рассказывает Татьяна Пашкина.“То, что касается бизнеса, он прибавляет зарплаты в коридоре от 10 до 30% по разным сотрудникам в год. Но это средняя температура по больнице. В принципе, при хорошей “погоде”, 30% – тот максимум, на который повышаются зарплаты. Если компании в 2016-м сработали хорошо, и у них амбициозные планы на 2017-й, зарплаты могут вырасти максимально. Если будут какие-то сдерживающие факторы – 10-20% это столько, сколько можно прибавить к зарплате”, – отмечает HR-эксперт rabota.ua.Последнее время украинские компании не стремятся ставить высокие официальные зарплаты, они делают так, чтобы сотрудник работал на результат. Очень часто зарплата формируется по принципу “накопи себе сам”. Есть номинальная часть оклада, а все остальное – бонусы, проценты, надбавки, которые позволяют приумножить оклад.

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