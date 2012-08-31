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Чистая прибыль "Центрэнерго" за год увеличилась почти в 18 раз

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Чистая прибыль "Центрэнерго" за год увеличилась почти в 18 раз
ПАО “Центрэнерго” получило в 2016 году 386,87 млн грн чистой прибыли, что в 17,7 раз больше, чем в 2015 году (21,85 млн грн).

Об этом сообщается в отчете компании.

Валовая прибыль компании в минувшем году составила 2,12 млрд грн против 330,31 млн грн в 2015 года (рост в 6,4 раза). Прибыль от операционной деятельности в 2016 году выросла в 9,1 раз – до 990,2 млн грн.

Общий размер годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2016 утвержден в размере – 193 433 614,52 грн. ПАО “Центрэнерго” эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС. 78,3% акций общества принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, что аукцион по продаже 78,289% энергогенерирующей компании “Центрэнерго” планируется провести в мае-июне 2017 года. Как сообщалось, Украина обязалась перед МВФ приватизировать компанию “Центрэнерго” до конца марта 2017 года. ФГИ планировал выставить на приватизацию во втором квартале Херсонскую ТЭЦ, в третьем квартале – Николаевскую и Одесскую ТЭЦ, 51% “Тернопольоблэнерго” и 70% “Хмельницкоблэнерго”. В свою очередь, на четвертый квартал текущего года была запланирована продажа Днепродзержинской ТЭЦ, “Центрэнерго”, 70%-ых пакетов “Николаевоблэнерго” и “Харьковоблэнерго”, 71% “Черкассыоблэнерго” и 60% “Запорожьеоблэнерго”.
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