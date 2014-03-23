Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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detron.biz 6% от вклада

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Старый Вчера, 23:37
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 54
Благодарностей: 19
УГ: 12
КП: 0.000
detron.biz 6% от вклада
^^^DЁTRON^^^

Условия: возвращаю рефбэк 6% от вашего депозита в течении 48 часов. Внимание! Работаю только с депозитами 20$ и выше.
Для получения рефбэка от меня вам необходимо:

1)Зарегаться по моей ссылке detron.biz/ref/megatonn (мой логин в проекте megatonn, проверяйте!!! если не совпадает почистить куки)

2)Связаться со мной либо в этой теме либо в ВК vk.com/id340158585 оставив заявку где указываем:
- логин в проекте
- сумма вклада
- ваш кошелек
- платежная система (выплачиваю только Perfect money, Advanced Cash, Bitcoin, Payeer)

буду вам очень благодарен если вы отпишитесь в данной теме о получении рефбэка

в случае скама проекта выплаты сразу же приостанавливаются!
__________________
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Dimassi на форуме  
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