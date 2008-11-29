Фонды инвестирования вкладывают средства в протокол биржи криптовалют 0x

Новый поток инвестиций получила криптовалютная биржа 0x
Технический отдел разработчиков протокола биржи криптовалют 0x получил инвестиционные средства от известных во всем мире венчурных фондов. Основные функциональные обязанности биржи направлены на торги токенами, которые созданы на blockchain Ethereum.
Основными инвесторами для протокола 0x выступили компания из Сан-Франциско Blockchain Capital, инвестиционная компания Pantera Capital, Polychain Capital, и две инвестиционные компании из Китая FBG Capital, а так же Jen Advisors. Стоит отметить, что суммарный банк как и инвестиции в частности держатся в секрете. Инвесторами этого проекта уже стали раннее представители Coinbase ( основатель и менеджер), а так же один из основателей Augur.
Представители биржи криптовалют 0x заявляют, что цели в зарабатывании денег с данного проекта пока не ставиться, даже не смотря на уже значительные инвестиции.
Протокол будет с открытым доступом. Люди могут пользоваться им или модернизировать под свои приложения, при этом создатели не будут нести с этого никакой выгоды.
Стартап уже собрал команду программистов которые помогут наладить интеграцию с Ethereum. По опыту The DAO , было сделано решение о привлечении инвестиция для защиты от хакерских атак.
Уникальность: 100.00%
Специально для форума mmgp.ru