Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,673 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Фонды инвестирования вкладывают средства в протокол биржи криптовалют 0x

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:56
#1
Любитель
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,172
Благодарностей: 545
УГ: 49
КП: 0.515
подарки
Фонды инвестирования вкладывают средства в протокол биржи криптовалют 0x


Новый поток инвестиций получила криптовалютная биржа 0x

Технический отдел разработчиков протокола биржи криптовалют 0x получил инвестиционные средства от известных во всем мире венчурных фондов. Основные функциональные обязанности биржи направлены на торги токенами, которые созданы на blockchain Ethereum.

Основными инвесторами для протокола 0x выступили компания из Сан-Франциско Blockchain Capital, инвестиционная компания Pantera Capital, Polychain Capital, и две инвестиционные компании из Китая FBG Capital, а так же Jen Advisors. Стоит отметить, что суммарный банк как и инвестиции в частности держатся в секрете. Инвесторами этого проекта уже стали раннее представители Coinbase ( основатель и менеджер), а так же один из основателей Augur.

Представители биржи криптовалют 0x заявляют, что цели в зарабатывании денег с данного проекта пока не ставиться, даже не смотря на уже значительные инвестиции.

Протокол будет с открытым доступом. Люди могут пользоваться им или модернизировать под свои приложения, при этом создатели не будут нести с этого никакой выгоды.

Стартап уже собрал команду программистов которые помогут наладить интеграцию с Ethereum. По опыту The DAO , было сделано решение о привлечении инвестиция для защиты от хакерских атак.

Уникальность: 100.00%
Специально для форума mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Обменивай Bitcoin, PM, NixMoney, ЯД, Payeer на платежные системы и российские банки по лучшему курсу
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
blockchain, биржа, инвестиции, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработчики IOHK представили блокчейн-протокол для криптовалют следующего поколения bizneser Новости криптовалют 1 09.02.2017 21:35
В России уже не вкладывают средства в недвижимость ttxz Недвижимость 5 29.12.2015 11:46
Стратегия инвестирования в фонды доверительного управления. jaguar74 Псевдоинвестиции: общий форум 5 25.09.2013 16:43
Стратегии инвестирования в низкопроцентные HYIP Фонды mysilver Псевдоинвестиции: общий форум 19 08.07.2012 06:25
Программы для учёта инвестирования в инвест.фонды rusy25 Свой интернет бизнес: общий форум 5 29.11.2008 11:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар imhoteppp
Хакеры взломали телефон дочери Манафорта: его семью пугало сотрудничество с Януковиче
От imhoteppp в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Первое обновление Android 7.0 Nougat выйдет этой осенью
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Tigrenish
В 2015 году Metro продолжит экспансию на российском рынке
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар An27
WooCommerce - совмещать ли магазин с блогом?
От An27 в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар baro9
Сразу три банка остались без лицензии
От baro9 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Animal79
Российский военный экспорт превысил 13 млрд. долларов
От Animal79 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,673
Тем
467,577
Сообщений
11,545,317

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube