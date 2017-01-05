MAGINVEST - maginvest.co

Я не админ,тема создана на условиях листинга.
MAGINVEST
Старт 22.04.2017(из новостей на сайте)
О КОМПАНИИ
Цитата:
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Mag Investment официально зарегистрированная компания в Великобритании. Мы занимаемся майнингом криптовалют и торгами на биржах. Почему стоит обратиться именно в нашу компанию? Ответ на этот вопрос довольно прост, потому что мы предлагаем вам следующие преимущества от сотрудничества с нами:
Вы можете быть полностью спокойны за свои средства, так как компания давно известна на территории Великобритании и неплохо себя зарекомендовала. Мы предлагаем своим клиентам обоснованный маркетинг - план с гарантированной прибылью и дальнейшими выплатами.
Техническая поддержка. По любым возникшим вопросам можно получить ответы у разработчиков проекта.
Юридическая надежность. Мы предоставляем в открытый доступ полный пакет наших документов.
Опытная и сплоченная команда, которые всегда готова помощь своим посетителям.
Профессиональная деятельность Mag Investment предельно прозрачна и законна. Мы имеем все регистрационные документы, которые прямо подтверждают это. Ознакомиться с ними может каждый, ведь они находятся в публичном доступе.
Планы:
ПЛАН «BITCOINFIRST»
Срок действия 30 рабочих дней
Доходность - 0.75% в сутки
на 30 дней - 22.5% в итоге
Депозит включен в сумму выплат.
Минимальная сумма
0.010btc / $10
Максимальная сумма
1btc / $1 000
ПЛАН «BITCOINBEGIN»
Срок действия 60 рабочих дней
Доходность - 0.85% в сутки
на 60 дней - 51.0% в итоге
Депозит включен в сумму выплат.
Минимальная сумма
0.010btc / $10
Максимальная сумма
5btc / $5 000
ПЛАН «BITCOINMASTER»
Срок действия 90 рабочих дней
Доходность - 1.00% в сутки
на 90 дней - 90.0% в итоге
Депозит включен в сумму выплат.
Минимальная сумма
0.010btc / $10
Максимальная сумма
10btc / $10 000
ТРЕХУРОВНЕВАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
включает в себя два типа начислений.
Первый тип: 7%-3%-1% разовое начисление от депозита партнера!
Второй тип: 5%-2%-1% от ежедневного дохода партнера!
Платежные системы Perfect Money, Payeer, NixMoney, AdvCah, Bitcoin
Минимальная сумма вывода 0.001btc / $1
Обработка выплат производится в течение 1-3 рабочих дня.
Комиссия за вывод 1% от суммы вывода.
Date : 05/01/2017 19:56
From/To Account : U14433635
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 174876194
Memo : Shopping Cart Payment.
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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.