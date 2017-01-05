Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MAGINVEST - maginvest.co

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 22:52
#1
Модератор
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
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Сообщений: 42,713
Благодарностей: 8,519
Записей в блоге: 8
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
MAGINVEST - maginvest.co
Я не админ,тема создана на условиях листинга.

MAGINVEST

Старт 22.04.2017(из новостей на сайте)

О КОМПАНИИ
Цитата:
Mag Investment официально зарегистрированная компания в Великобритании. Мы занимаемся майнингом криптовалют и торгами на биржах. Почему стоит обратиться именно в нашу компанию? Ответ на этот вопрос довольно прост, потому что мы предлагаем вам следующие преимущества от сотрудничества с нами:
Вы можете быть полностью спокойны за свои средства, так как компания давно известна на территории Великобритании и неплохо себя зарекомендовала. Мы предлагаем своим клиентам обоснованный маркетинг - план с гарантированной прибылью и дальнейшими выплатами.
Техническая поддержка. По любым возникшим вопросам можно получить ответы у разработчиков проекта.
Юридическая надежность. Мы предоставляем в открытый доступ полный пакет наших документов.
Опытная и сплоченная команда, которые всегда готова помощь своим посетителям.
Профессиональная деятельность Mag Investment предельно прозрачна и законна. Мы имеем все регистрационные документы, которые прямо подтверждают это. Ознакомиться с ними может каждый, ведь они находятся в публичном доступе.
Планы:

ПЛАН «BITCOINFIRST»
Срок действия 30 рабочих дней
Доходность - 0.75% в сутки
на 30 дней - 22.5% в итоге
Депозит включен в сумму выплат.
Минимальная сумма
0.010btc / $10
Максимальная сумма
1btc / $1 000

ПЛАН «BITCOINBEGIN»
Срок действия 60 рабочих дней
Доходность - 0.85% в сутки
на 60 дней - 51.0% в итоге
Депозит включен в сумму выплат.
Минимальная сумма
0.010btc / $10
Максимальная сумма
5btc / $5 000

ПЛАН «BITCOINMASTER»
Срок действия 90 рабочих дней
Доходность - 1.00% в сутки
на 90 дней - 90.0% в итоге
Депозит включен в сумму выплат.
Минимальная сумма
0.010btc / $10
Максимальная сумма
10btc / $10 000

ТРЕХУРОВНЕВАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
включает в себя два типа начислений.
Первый тип: 7%-3%-1% разовое начисление от депозита партнера!
Второй тип: 5%-2%-1% от ежедневного дохода партнера!

Платежные системы Perfect Money, Payeer, NixMoney, AdvCah, Bitcoin
Минимальная сумма вывода 0.001btc / $1
Обработка выплат производится в течение 1-3 рабочих дня.
Комиссия за вывод 1% от суммы вывода.

Date : 05/01/2017 19:56
From/To Account : U14433635
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 174876194
Memo : Shopping Cart Payment.

Посмотреть

Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
__________________
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Последний раз редактировалось polaks; Вчера в 23:01.
polaks вне форума  
Старый Вчера, 23:05
#2
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 474
Благодарностей: 53
УГ: 62
КП: 0.000
Re: MAGINVEST - maginvest.co
0.75% в сутки маловато, а 90 дней опасно!
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Glonik вне форума  
Старый Вчера, 23:10
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 20,765
Благодарностей: 11,230
УГ: 10
КП: 0.517
подарки
награды Нострадамус 
Re: MAGINVEST - maginvest.co
Цитата:
Сообщение от Glonik Посмотреть сообщение
0.75% в сутки маловато
Но зато депозит включен в выплаты.
Сейчас для такого плана, на 30 суток, конечно, это немного, но в целом, стабильный план зато это.
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Старый Вчера, 23:13
#4
Топ Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 10,431
Благодарностей: 7,867
УГ: 0
КП: 0.146
Re: MAGINVEST - maginvest.co
Цитата:
Сообщение от polaks Посмотреть сообщение
Депозит включен в сумму выплат.
Как так то? А как же наша прибыль?
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Alexomsk на форуме  
Старый Вчера, 23:25
#5
Модератор
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 42,713
Благодарностей: 8,519
Записей в блоге: 8
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
Автор темы Re: MAGINVEST - maginvest.co
Цитата:
Сообщение от Alexomsk Посмотреть сообщение
Как так то?
Я без понятия. Надеюсь завтра увидим.
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polaks вне форума  
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