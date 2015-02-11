veranika55 Профессионал

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Большая часть россиян получает треть зарплаты.



Сегодня 1 мая, день труда. Мы привыкли гордиться своими достижениями, многие люди пошли на демонстрации с лозунгами, как хорошо как хорошо иметь работу.



В России достаточно низкая безработица. Правительство сообщает об уровне безработицы в 5.4%. Стабильность на рынке труда правительство приписывает себе в достижения.



Тем временем, в странах Евросоюза и в США, процветает такое явление как "деградация нации". Это когда пособия настолько высоки, что население предпочитает жить на пособия и не работать. Целые семьи живут на пособия и приучают к такому образу жизни своих детей. Получается "потерянное поколение", которое не хочет работать. Об этой проблеме открыто говорит Президент США Дональд Трамп. Он считает, что социальные реформы, произведенные его предшественником окончательно погубили нацию и хочет выгнать всех мигрантов, чтобы заставить американцев работать.



В России проблема "деградации нации" полностью отсутствует. У нас пособия настолько малы, что на них не то что проживешь, на них ничего сделать нельзя. Поэтому русские люди вынуждены работать.

Но у нас сложилась другая уникальная ситуация, у нас минимальная заработная плата ниже прожиточного минимума. И если прожиточный минимум в среднем 9 000 рублей, то минимальная зарплата во многих регионах 7500 рублей. И даже эту зарплату работодатели умудряются не платить. Ведь всегда можно придумать неполный рабочий день, полставки, почасовую оплату.



Опросы проведенные среди директоров предприятий показали, что руководство в России предпочитает не увольнять работников, а переводить их на не полный рабочий день. Благо существует столько способов обойти закон с минимальной оплатой.



Везде в мире минимальная оплата устанавливается за час. Так в США нельзя нанять работника ниже, чем за 7.25$ в час. И проблема в том, что люди не хотят работать на эту зарплату, предпочитая жить на пособия. Ведь существуют мексиканцы, которые будут работать, у них ведь нет пособий. Я даже не представляю, что произойдет с американцами, если они депортируют всех мексиканцев и других нелегалов, как это предлагает сделать Трамп.



Мы гордимся своими достижениями, тем, что у нас низкая безработица и всегда есть вакансии. Только вот насколько хороши эти вакансии? Почему люди вынуждены трудиться за зарплату, которая не может покрыть даже минимальные потребности одного человека, установленные правительством. А если у человека семья, дети. Как человек, у которого есть ребенок, может получать зарплату, которая не может обеспечить минимальные потребности даже одного человека? А ведь в России много матерей одиночек, которые получают минимальные зарплаты. Не удивительно, что в России, в которой всего 146 миллионов людей, 20 миллионов по данным статистики живут за чертой бедности, то есть получают ниже прожиточного минимума. А ведь все они работают. Ведь безработица у нас в стране всего 5%.



Россиянам даже не предоставили права "деградировать", так как пособия которые получают жители ЕС и США, как раз предназначены, чтобы обеспечить минимальные потребности человека. Другое дело, что там такие минимальные потребности, что не имеет смысла даже работать.





Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59077bab78b6e Сегодня 1 мая, день труда. Мы привыкли гордиться своими достижениями, многие люди пошли на демонстрации с лозунгами, как хорошо как хорошо иметь работу.В России достаточно низкая безработица. Правительство сообщает об уровне безработицы в 5.4%. Стабильность на рынке труда правительство приписывает себе в достижения.Тем временем, в странах Евросоюза и в США, процветает такое явление как "деградация нации". Это когда пособия настолько высоки, что население предпочитает жить на пособия и не работать. Целые семьи живут на пособия и приучают к такому образу жизни своих детей. Получается "потерянное поколение", которое не хочет работать. Об этой проблеме открыто говорит Президент США Дональд Трамп. Он считает, что социальные реформы, произведенные его предшественником окончательно погубили нацию и хочет выгнать всех мигрантов, чтобы заставить американцев работать.В России проблема "деградации нации" полностью отсутствует. У нас пособия настолько малы, что на них не то что проживешь, на них ничего сделать нельзя. Поэтому русские люди вынуждены работать.Но у нас сложилась другая уникальная ситуация, у нас минимальная заработная плата ниже прожиточного минимума. И если прожиточный минимум в среднем 9 000 рублей, то минимальная зарплата во многих регионах 7500 рублей. И даже эту зарплату работодатели умудряются не платить. Ведь всегда можно придумать неполный рабочий день, полставки, почасовую оплату.Опросы проведенные среди директоров предприятий показали, что руководство в России предпочитает не увольнять работников, а переводить их на не полный рабочий день. Благо существует столько способов обойти закон с минимальной оплатой.Везде в мире минимальная оплата устанавливается за час. Так в США нельзя нанять работника ниже, чем за 7.25$ в час. И проблема в том, что люди не хотят работать на эту зарплату, предпочитая жить на пособия. Ведь существуют мексиканцы, которые будут работать, у них ведь нет пособий. Я даже не представляю, что произойдет с американцами, если они депортируют всех мексиканцев и других нелегалов, как это предлагает сделать Трамп.Мы гордимся своими достижениями, тем, что у нас низкая безработица и всегда есть вакансии. Только вот насколько хороши эти вакансии? Почему люди вынуждены трудиться за зарплату, которая не может покрыть даже минимальные потребности одного человека, установленные правительством. А если у человека семья, дети. Как человек, у которого есть ребенок, может получать зарплату, которая не может обеспечить минимальные потребности даже одного человека? А ведь в России много матерей одиночек, которые получают минимальные зарплаты. Не удивительно, что в России, в которой всего 146 миллионов людей, 20 миллионов по данным статистики живут за чертой бедности, то есть получают ниже прожиточного минимума. А ведь все они работают. Ведь безработица у нас в стране всего 5%.Россиянам даже не предоставили права "деградировать", так как пособия которые получают жители ЕС и США, как раз предназначены, чтобы обеспечить минимальные потребности человека. Другое дело, что там такие минимальные потребности, что не имеет смысла даже работать.Специально для mmgp.ru100% уникальный текст

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CMETraders. Творим Добро. __________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 22:21 .