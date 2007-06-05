Forexp - forexp.info

Я не создатель/админ данного проекта.
Forexp
Инвестиции в рынок Forex с доходностью от 5% в сутки. Маркетинг включает в себя 4 сбалансированных тарифа с продолжительностью работы от 1 до 10 дней. Минимальный размер депозита — 10 долларов. Выплаты обрабатываются моментально по запросу.
✈ Старт: 01.05.2017
Маркетинг:
1) 5% в день на 10 дней | Вклады от 10 USD до 499 USD
2) 7% в день на 8 дней | Вклады от 500 USD до 999 USD
3) 9% в день на 7 дней | Вклады от 1000 USD до 4999 USD
4) +10% за 24 часа | Вклады от 5000 USD до 10000 USD
Возврат депозита в конце срока.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 10000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.10 USD
Принимает: Payeer, Perfect Money, Bitcoin
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 5-2-1%
Техническая часть:
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— Переведен на два языка: Русский, Английский
Посмотреть/Инвестировать: https://Forexp.info/?ref=VIPMonitor
Депозит: