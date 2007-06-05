Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Forexp - forexp.info

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 21:55
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 859
Благодарностей: 50
УГ: 20
КП: 0.211
Forexp - forexp.info
Я не создатель/админ данного проекта.



Forexp

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VIPMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 22:26
#2
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,413
Благодарностей: 12,983
УГ: 26
КП: 0.331
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Forexp - forexp.info
нормальные админы походу до 10 мая не вылезут
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Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 22:28
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 29
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Forexp - forexp.info
Сертификат "кривой" и на русском хостинге лежит
Адрес "Адрес: 35 Morris Street, London, EC3A 4wh United Kingdom." а домен русский, как так то?
И чего не указали номер компании, раз притулили логотип что зарегистрированная компания?
__________________
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Последний раз редактировалось InvestBit; Сегодня в 22:37.
InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 22:33
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,971
Благодарностей: 10,955
УГ: 15
КП: 0.032
подарки
Re: Forexp - forexp.info
Цитата:
Сообщение от Vovan356 Посмотреть сообщение
нормальные админы походу до 10 мая не вылезут
где они все, нормальные-то? приходится работать с тем, что есть...
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 22:38
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,535
Благодарностей: 6,517
УГ: 12
КП: 0.194
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Forexp - forexp.info
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
где они все, нормальные-то? приходится работать с тем, что есть...
Там где нас нету
__________________
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moskva на форуме  
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