Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,661 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

PayPal запустил новый сервис для малого бизнеса “Business in a Box”

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:55
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,628
Благодарностей: 830
УГ: 20
КП: 0.158
подарки
PayPal запустил новый сервис для малого бизнеса “Business in a Box”

Сообщается, что сегодня популярная во всем мире американская платежная система ПэлПал ("PayPal") запустила свой новый сервис под названием "Business in Box / Бизнес в коробке" целью которого станет привлечение большего числа владельцев малого бизнеса в США к своей платежной онлайн-платформе. Данный сервис был разработан в партнерстве с платформой по электронной коммерции "WooCommerce" и новозеландской компанией разрабатывающей программное обеспечение Xero и с помощью этого сервиса продавцы электронной коммерции получают набор инструментов для управления их онлайн-бизнесом, включая сам онлайн-магазин, инструменты для ведения учёта, возможность подачи заявки на использование оборотного капитала в PayPal и, конечно же, поддержку по приему платежей через PayPal, причём как в онлайне так и в оффлайне тоже.

Продукт "Bisiness in Box" в основном предназначен для владельцев бизнеса, которые уже знают, что они хотят продавать и самостоятельно наметили свою "дорожную карту" и кроме того, этот продукт подойдёт для торговых точек работающих в оффлайне, но которые хотели бы перейти торговать в онлайн.

Не секрет, что довольно часто владельцы частных бизнесов регистрируются на таких платформах электронной коммерции как: Shopify, Magento, BigCommerce или WooCommerce, чтобы продемонстрировать своё присутствие в онлайне, а также для того, чтобы использовать другие технические возможности этих платформ, которые могут помочь им в других аспектах их бизнеса, как, например, распространение рекламы, маркетинг, управление заказами товаров, доставка товаров, продвижение своих продуктов через социальные сети и многое другое.

Компания PayPal уже работает с вышеназванными платформами электронной коммерции, поскольку добавление кнопки "PayPal" на сайты онлайн-магазинов - этот как раз-таки именно то, что многие владельцы бизнеса хотели бы и сделать. Впрочем, установив официальное партнерство с одним из важных игроков на этом поле, платформой WooCommerce, тем самым компания PayPal получает сейчас больше преимуществ в этой игре. И вот это позволит компании также ещё лучше продвигать свои другие предложения, например, ту же услугу кредитования: "PayPal Working Capital".

Между тем, сегодня пресс-служба компании PayPal обратила внимание журналистов на тот факт, что использование оборотного капитала от PayPal уже помогло 115 000 компаниям по всему миру получить доступ к более чем 3 млрд долларов США в виде полученных кредитов и авансов в наличной форме с начала обслуживания в 2013 году.

Тем не менее, продукт "Business in Box" - представляет собой более гибкий набор решений для тех же интернет-магазинов использующих PayPal в качестве платежной системы. Владельцы интернет-магазинов, которые будут зарегистрированы в этом сервисе, получат скидки от партнеров PayPal. Например, платформа WooCommerce при подписке на её услуги сроком на 1 год, предоставит дополнительно еще 3 бесплатных месяца пользования этим сервисом, а также предложит бесплатно скачать свой плагин, в то время как компания Xero при регистрации предоставляет ещё и право воспользоваться своей 30-дневной пробной версией, а также позволяет проводить однучасовую бесплатную консультацию с консультантом Xero и выдает кредит на аккаунт пользователя размером в 100 долларов США.

Если это звучит как довольно стандартная акция, направленная на привлечение новых клиентов, то это потому, что они есть. Продукт "Business in Box" - это не просто элемент сбережений, а скорее это интеграция с платежной системой PayPal. Все партнерские решения с помощью этого сервиса будут интегрированы с учетными записями клиентов "PayPal Business", поэтому это всё работает в одной цепочке. Для новичков в онлайн-бизнесе также будет приятно осознавать, что это поддерживаемые и рекомендуемые решения от PayPal.

При пользовании этим продуктом бизнес-клиенты смогут выбирать, какие решения они хотят использовать и преимущество будет в заключается в том, что они смогут отслеживать все свои продажи, расходы и счета-фактуры, что позволит им видеть все свои финансовые расходы в режиме реального времени.

В более широком смысле, то предложенный на рынок новый продукт подразумевает, что продавцы видят в PayPal не только провайдера платежей, но и компанию, которая может помочь им приобретать клиентов, управлять их денежными потоками и развивать свой бизнес, в том числе получать новое финансирование, если это им потребуется.

Внедрение этого нового продукта началось после того, как PayPal довольно удачно завершил первый квартал этого года и в настоящее время он имеет в своём активе 203 млн активных счетов клиентов, из которых 16 млн это счета владельцев интернет-магазинов.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/590764e2031a5
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ВТБ 24 запустил чат-бот для малого бизнеса в Facebook Анна Чернобай Новости в банковской сфере и страховании 0 02.02.2017 13:33
Сбербанк запустил новый интернет-банк для бизнеса V8 GT Новости в банковской сфере и страховании 3 16.01.2017 08:34
PayPal запускает мобильное приложение для бизнеса PayPal Business bizneser Новости платежных систем 4 09.01.2017 21:46
Purch покупает сайт для малого бизнеса business.com kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 4 28.11.2016 18:45
Стартап DueCourse - финансовый сервис для малого и среднего бизнеса,привлек $8,15 млн Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.09.2016 15:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар DepecheM
Россиян могут оставить без праздничных выходных
От DepecheM в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Whore65
Нужно ограничить потребление ради стабильности рубля
От Whore65 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар queenshares
hollywood-stars.biz - Hollywood Stars
От queenshares в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Самая дорогая машина в мире 2015
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Основатели Blockchain.info вошли в список ста самых ярких лиц британского финтеха
От kingcasha в разделе «Новости криптовалют»
Аватар bizneser
Криптовалюта Dash интегрирована в кошелек Jaxx
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
409,661
Тем
467,550
Сообщений
11,544,767

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube