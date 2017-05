OPLOTT



PayPal запустил новый сервис для малого бизнеса “Business in a Box”

Сообщается, что сегодня популярная во всем мире американская платежная система ПэлПал ("PayPal") запустила свой новый сервис под названием "Business in Box / Бизнес в коробке" целью которого станет привлечение большего числа владельцев малого бизнеса в США к своей платежной онлайн-платформе. Данный сервис был разработан в партнерстве с платформой по электронной коммерции "WooCommerce" и новозеландской компанией разрабатывающей программное обеспечение Xero и с помощью этого сервиса продавцы электронной коммерции получают набор инструментов для управления их онлайн-бизнесом, включая сам онлайн-магазин, инструменты для ведения учёта, возможность подачи заявки на использование оборотного капитала в PayPal и, конечно же, поддержку по приему платежей через PayPal, причём как в онлайне так и в оффлайне тоже.



Продукт "Bisiness in Box" в основном предназначен для владельцев бизнеса, которые уже знают, что они хотят продавать и самостоятельно наметили свою "дорожную карту" и кроме того, этот продукт подойдёт для торговых точек работающих в оффлайне, но которые хотели бы перейти торговать в онлайн.



Не секрет, что довольно часто владельцы частных бизнесов регистрируются на таких платформах электронной коммерции как: Shopify, Magento, BigCommerce или WooCommerce, чтобы продемонстрировать своё присутствие в онлайне, а также для того, чтобы использовать другие технические возможности этих платформ, которые могут помочь им в других аспектах их бизнеса, как, например, распространение рекламы, маркетинг, управление заказами товаров, доставка товаров, продвижение своих продуктов через социальные сети и многое другое.



Компания PayPal уже работает с вышеназванными платформами электронной коммерции, поскольку добавление кнопки "PayPal" на сайты онлайн-магазинов - этот как раз-таки именно то, что многие владельцы бизнеса хотели бы и сделать. Впрочем, установив официальное партнерство с одним из важных игроков на этом поле, платформой WooCommerce, тем самым компания PayPal получает сейчас больше преимуществ в этой игре. И вот это позволит компании также ещё лучше продвигать свои другие предложения, например, ту же услугу кредитования: "PayPal Working Capital".



Между тем, сегодня пресс-служба компании PayPal обратила внимание журналистов на тот факт, что использование оборотного капитала от PayPal уже помогло 115 000 компаниям по всему миру получить доступ к более чем 3 млрд долларов США в виде полученных кредитов и авансов в наличной форме с начала обслуживания в 2013 году.



Тем не менее, продукт "Business in Box" - представляет собой более гибкий набор решений для тех же интернет-магазинов использующих PayPal в качестве платежной системы. Владельцы интернет-магазинов, которые будут зарегистрированы в этом сервисе, получат скидки от партнеров PayPal. Например, платформа WooCommerce при подписке на её услуги сроком на 1 год, предоставит дополнительно еще 3 бесплатных месяца пользования этим сервисом, а также предложит бесплатно скачать свой плагин, в то время как компания Xero при регистрации предоставляет ещё и право воспользоваться своей 30-дневной пробной версией, а также позволяет проводить однучасовую бесплатную консультацию с консультантом Xero и выдает кредит на аккаунт пользователя размером в 100 долларов США.



Если это звучит как довольно стандартная акция, направленная на привлечение новых клиентов, то это потому, что они есть. Продукт "Business in Box" - это не просто элемент сбережений, а скорее это интеграция с платежной системой PayPal. Все партнерские решения с помощью этого сервиса будут интегрированы с учетными записями клиентов "PayPal Business", поэтому это всё работает в одной цепочке. Для новичков в онлайн-бизнесе также будет приятно осознавать, что это поддерживаемые и рекомендуемые решения от PayPal.



При пользовании этим продуктом бизнес-клиенты смогут выбирать, какие решения они хотят использовать и преимущество будет в заключается в том, что они смогут отслеживать все свои продажи, расходы и счета-фактуры, что позволит им видеть все свои финансовые расходы в режиме реального времени.



В более широком смысле, то предложенный на рынок новый продукт подразумевает, что продавцы видят в PayPal не только провайдера платежей, но и компанию, которая может помочь им приобретать клиентов, управлять их денежными потоками и развивать свой бизнес, в том числе получать новое финансирование, если это им потребуется.



Внедрение этого нового продукта началось после того, как PayPal довольно удачно завершил первый квартал этого года и в настоящее время он имеет в своём активе 203 млн активных счетов клиентов, из которых 16 млн это счета владельцев интернет-магазинов.



Перевод специально для mmgp.ru



