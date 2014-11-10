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Монета в снежном шаре чествует знаменитый японский сезон

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Монета в снежном шаре чествует знаменитый японский сезон

Снежные шары были изобретены в 1900 году Эрвином Перзи, хотя идея использовалась и до него, но он первым додумался запатентовать изобретение. Компания Original Vienna Snow Globes, управляемая его внуком, все еще производит около 200 000 снежных шаров ежегодно. Причем это не дешевые пластиковые изделия за несколько центов, а качественные стеклянные товары, создаваемые, в том числе, и для самых богатых и влиятельных людей на планете. Например, среди обладателей снежных шаров, произведенных компанией, есть дети экс-президента США Барака Обамы.


Coin Invest Trust заключил договор с компанией на производство высококачественных снежных шаров, которые будут содержать одну из инновационных серебряных монет, посвященную знаменитому сезону цветения сакуры в Японии. "Умная чеканка" используется в этом случае не для создания высокой рельефности, а для увеличения диаметра монеты. Как результат, крошечный кусочек серебра в 1/10 унции получил диаметр в 18 мм. Использование лепестков вишни вместо традиционного снега в этих шарах придаст особую популярность этим монетам в Японии.


Монета установлена внутри шара и на ней изображено цветущее дерево сакуры с обнимающейся под ним парой и их собакой. Цветки на дереве окрашены, а некоторые из них изображены падающими вниз. Монеты выпущены для Островов Кука, поэтому на аверсе присутствует традиционное изображение королевы Елизаветы II. Для классических коллекционеров эта монета вряд ли будет представлять интерес, но она займет достойное место на более широком подарочном рынке, а также сможет привлечь к увлечению нумизматикой новых людей. Монета будет вскоре доступна для предзаказа, ее ориентировочная цена составляет около 78 долларов США, а отгрузка клиентам начнется в конце июня/начале июля.


Следует отметить, что это первый в своем роде нумизматический снежный шар. Данная монета - это великолепный нумизматический объект коллекционирования, который позволяет владельцу отправиться в эмоциональное путешествие, что вряд ли удастся какой-либо другой монете.

Номинал монеты: 1 доллар Островов Кука
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 3,11 грамма
Диаметр: 18 мм
Качество: пруф
Тираж: 2017 экземпляров.

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