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Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ставка на спорт Криптовалютой.

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Ставки на dota 2, cs, wot и другие киберспортивные игры
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Старый Сегодня, 20:23
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.03.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ставка на спорт Криптовалютой.
Приветствую.
Многие ставят на спорт рублями, гривнами, долларами и тд.

Представляю Вам букмекерскую контору, которая принимает только BTC!
На ней можно ставить на виды спорта такие как: футбол, хоккей, баскетбол, регби, американский футбол, волейбол, гандбол, ММА, крикет, теннис, автоспорт, киберспорт, и особые события. (Особые события. Пример: кто будет следующем президентом какой либо страны, в какую сторону пойдет курс BTC через час, оскар и тд.)


Раньше данная букмекерская контора принимала любую ставку от О.ОООО1 BTC, теперь всё изменилось, минимальная ставка стала 0.001 BTC, минимальный вывод 0.005 BTC, но, если конечно все правильно ставить, * игры, то с легкостью можно с минимальной ставки набрать минимальный вывод.



Особенности букмекерской конторы:
- Ставка BTC.
- Мгновенный расчёт ставки.
- Тех. поддержка 24/7.
- Есть рынок.
- Очень легкий дизайн.
- Есть 5 языков перевода сайта, в том числе и русский.

Минус БК:
Вывод от 0.005 BTC.

Ссылка на Букмекерскую Контору: OneHash
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Alexwhite333 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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