Ставка на спорт Криптовалютой.

Приветствую.
Многие ставят на спорт рублями, гривнами, долларами и тд.
Представляю Вам букмекерскую контору, которая принимает только BTC!
На ней можно ставить на виды спорта такие как: футбол, хоккей, баскетбол, регби, американский футбол, волейбол, гандбол, ММА, крикет, теннис, автоспорт, киберспорт, и особые события.
(Особые события. Пример: кто будет следующем президентом какой либо страны, в какую сторону пойдет курс BTC через час, оскар и тд.)
Раньше данная букмекерская контора принимала любую ставку от О.ОООО1 BTC, теперь всё изменилось, минимальная ставка стала 0.001 BTC, минимальный вывод 0.005 BTC, но, если конечно все правильно ставить, * игры, то с легкостью можно с минимальной ставки набрать минимальный вывод.
Особенности букмекерской конторы:
- Ставка BTC.
- Мгновенный расчёт ставки.
- Тех. поддержка 24/7.
- Есть рынок.
- Очень легкий дизайн.
- Есть 5 языков перевода сайта, в том числе и русский.
Минус БК:
Вывод от 0.005 BTC.
Ссылка на Букмекерскую Контору: OneHash