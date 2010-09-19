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Стартап Renovo, разрабатывающий софт для беспилотных автомобилей, привлек $10 млн

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Старый Сегодня, 20:18
#1
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Стартап Renovo, разрабатывающий софт для беспилотных автомобилей, привлек $10 млн


Компания Verizon инвестировала в стартап Renovo, который занимается разработкой программного обеспечения для беспилотных автомобилей и стремится стать ведущим провайдером автономных систем для крупнейших автопроизводителей и операторов автопарков.

Текущие инвестиции поступили в качестве нового второго раунда финансирования, равного 10 миллионам долларов и возглавленного венчурной компанией True Ventures, сообщает издание Wall Street Journal. С учетом данного раунда общий объем привлеченного компанией Renovo финансирования достиг 14,5 миллиона долларов.

Стартап Renovo был основан в 2010 году, при этом он привлек к себе внимание общественности в 2015 году, когда впервые продемонстрировал свой уникальный продукт DeLorean в собственном дебютном видеоролике о беспилотном вождении автомобилей. Данная автономная технология управления автотранспортом была разработана при активной поддержке Стэндфордского университета.


Недавно компания Renovo присоединилась к списку организаций, которым разрешено проводить беспилотные испытания транспортных средств на общественных дорогах в Калифорнии. Государственные органы США указывают фирмы, получившие подобные разрешения, на своем официальном веб-сайте.

С текущими инвестициями для стартапа Renovo компания Verizon присоединилась к очень перспективной индустрии автономных транспортных средств. И для Verizon это является стратегически важным шагом, поскольку данный оператор видит свою мобильную сеть и предоставляемые им другие сервисы в качестве основного компонента беспилотных технологий будущего.

Передача данных и их дальнейшее накопление действительно будут важной основополагающей частью повсеместного внедрения беспилотных автомобилей, как в виде отдельных машин, так и в формате целых автономных автопарков, которые станут осуществлять регулярные рейсы, в соответствии с планами таких крупнейших автопроизводителей, как Ford, General Motors и многих остальных.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/01/ve...ent-in-renovo/

https://text.ru/antiplagiat/59075a59ee11a
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Старый Сегодня, 21:05
#2
Специалист
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Луганская Область/ЛНР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
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Re: Стартап Renovo, разрабатывающий софт для беспилотных автомобилей, привлек $10 млн
Цитата:
поскольку данный оператор видит свою мобильную сеть и предоставляемые им другие сервисы в качестве основного компонента беспилотных технологий будущего.
Оптимистично настроенная компания, судя по всему собирается «жить вечно»
chibic на форуме  
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