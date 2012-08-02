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Что ожидать от предстоящего финансового отчета Apple?

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Что ожидать от предстоящего финансового отчета Apple?
Apple опубликует данные финансовой деятельности второго квартала во вторник, в 4:30 вечера. Как правило, этот квартал является худшим для компании по показаниям роста. Как правило, Apple продает много телефонов в течение курортного сезона, и намного меньше в первом календарном квартале года.



Но инвесторы все равно ожидают небольшой ежегодный рост, а также ищут сигналы того, что новый обновленный iPhone, который выйдет этой осенью, станет хитом продаж.

С другой стороны, исторически сильный доллар уменьшает заработки Apple. Вот что Уолл-стрит ожидает от основных показателей компании:
  • Доход на акцию: $ 2,022, рост на 5,9% по сравнению с прошлым годом;
  • Выручка: $ 53,079 млрд, рост на 4,9%;
  • Валовая прибыль: 38,711%;
  • Продажи iPhone: 52,21 млн.

Сама компания прогнозирует прибыль от $ 51,5 млрд до $ 53,5 млрд. В конечном счете, 39 аналитиков рекомендуют покупать акции Apple, 9 советуют «удерживать», и только один говорит о продаже, согласно Bloomberg.

Список ключевых вопросов, на которые аналитики хотят получить ответ.

Как Apple смотрит на предстоящий «Суперцикл»?

Аналитики Уолл-стрит полагают, что есть большая аудитория владельцев iPhone, который хотят обновить свое устройство. Так что если новый iPhone впечатлит публику, это может подстегнуть новый «суперцикл» продаж.



Аналитики хотят услышать, как себе представляют эту ситуацию генеральный директор Тим Кук или финансовый директор Лука Маестри, готовиться ли компания к существенному спросу. «В течение следующего года мы ожидаем суперцикл, а iPhone 8 должен стимулировать замещение устройств и привлекать новых клиентов», - написал аналитик Credit Suisse Кулбиндер Гарча на прошлой неделе.

Будет ли Apple увеличивать дивиденды?

Во время второго финансового квартала, как правило, Apple обычно обсуждает свою программу возврата капитала. Согласно данным аналитика Drexel Hamilton Брайана Уайта, у Apple в конце прошлого квартала были наличные деньги и ценные бумаги на сумму $ 246,1 млрд, а в конце прошлого - $ 87,5 млрд.



Помимо ежегодного отчета Apple о возврате капитала, некоторые аналитики хотят услышать, что будет делать компания, если корпоративная налоговая реформа будет проведена. Тогда компания сможет репатриировать часть и $ 230 млрд, которые находятся за рубежом.

«Потенциальные катализаторы для Apple в течение 2017 года включают в себя снижение ставки корпоративного налога и репатриацию более $ 200 млрд с остатков на счетах в оффшорных зонах», - написал аналитик Needham Лаура Мартин на прошлой неделе.

Насколько хорошо продается iPhone 7?

В прошлом году Apple сообщила о падении продаж в первых трех кварталах, прежде чем вернуться к росту в праздничном квартале.
Собирается ли компания сократить продажи весной и летом перед «суперциклом»? Уолл-стрит ожидает рост продаж на 5%, но некоторые аналитики считают, что этот квартал станет относительно мягким, несмотря на постоянный рост Apple из года в год.



«Поскольку мы говорим об Apple, мы подозреваем, что продажи в США через тренды ослабли», - на прошлой наделе написали аналитики Raymond James. «Мы ожидаем, что в ближайшие два квартала продажи сократятся, а акции Apple в значительной мере обесцениваются из-за краткосрочных тенденций, так как инвесторы с нетерпением ждут нового iPhone этой осенью».

Какую долю занимают iCloud и Apple Music в общем доходе?

Ожидается, что Apple получит от своих платформ и услуг, таких как Apple Music, iCloud и AppleCare, $ 6,9 млрд.



Инвесторы хотят, что Apple продемонстрировала, что может зарабатывать деньги на клиентах, а не только на продажах премиум компьютеров и телефонов.

«Расширение платформ и сервисов привело к тому, что Apple создала более качественных аннуитентный бизнес. Мы считаем, что поскольку доходы от этого вида деятельности растут, цена акций идет вверх. В какой-то мере, текущая цена акций отражает предстоящий цикл продаж новых iPhone», - писали аналитики Credit Suisse.

Перевод специально для mmgp.ru
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