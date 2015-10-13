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Правительство России относится к малому бизнесу как к ворам и мошенникам

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Правительство России относится к малому бизнесу как к ворам и мошенникам


В Российской Федерации создавать и развивать малый бизнес нет никакой возможности, такое мнение озвучил журналистам Борис Титов, который является уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте России.

Как уточнил Борис Титов, проблема с ведением малого бизнеса в России состоит в том, что государство относится к своим малым бизнесменам, как к жуликам и ворам, которых нужно наказать силами правоохранительных органов. Столь громкое заявление чиновника было опубликовано в новостном издании ТАСС.

Именно по этой причине, почти половина от всего малого бизнеса России, а если быть точным, то 48 процентов, спряталось в "тень". Малый бизнес прячется, не желая платить те чрезмерные бандитские поборы, что называются сейчас налоговыми отчислениями в казну Российской Федерации.

Легальные размеры прибыльности и те платы, которые малый бизнес должен вносить государству за своё жалкое существование, не позволяют ему, малому бизнесу, работать открыто. В пример Борис Титов привёл возросшую кадастровую стоимость, из-за чего налог на недвижимость вырос до такой степени, что легальный малый бизнес не в состоянии тянуть собственные склады, магазины и офисы.

По мнению чиновника, государство делает всё ради того, чтобы показать всем экономически деловым гражданам России, что относится к нему с чрезмерным недоверием, как к бандитам и ворам. Государство должно помогать малому бизнесу во всём, а не пытаться следить за ним в самых малых мелочах.

Руководители контролирующих органов говорят с экранов о том, что наблюдая за малым бизнесом, они борются с потенциальными налоговыми преступниками, которых нужно поймать как можно скорее за руку за их преступления. В итоге в России работает принцип, что не наказан бизнесмен не потому что он невиновен, а лишь только потому, что проверяющие органы до него пока не дошли.

Проверяющие органы оценивают свою плодотворность работы неверно. На данный момент деятельность проверяющих оценивают по показателям взимаемых штрафов.

Но принцип работы должен быть совсем другим. Нужно оценивать рост тех направлений экономики, за которыми наблюдают проверяющие органы. Оценивать проверяющие органы за экономический рост "подшефных" бизнесменов. Пока в стране не поменяется отношение к малому бизнесу, Россия так и будет погибать под грузом стагнации и падения производства в малом бизнесе. По мнению Бориса Титова, если ничего не изменится, Россия так и не сможет догнать страны с развитой экономикой.

Whore65

специально для mmgp.ru
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