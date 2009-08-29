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«Мир» богатым
Карты национальной платежной системы стремятся к премиальности

Сегодня держателям карты "Мир" доступен лишь бюджетный вариант приложения международной платежной системы MasterCard — Maestro. Однако НСПК уже ведет переговоры с иностранными коллегами о выпуске полной линейки совместных карт, включая самые привилегированные.

Первое соглашение о выпуске кобейджинговых продуктов между Национальной системой платежных карт (НСПК, эмитент карт "Мир") и международной платежной системой MasterCard было подписано почти два года назад — в июне 2015-го. Тогда речь шла о выпуске "Мира" совместно с брендом Maestro, принадлежащим MasterCard и использующимся для дебетовых программ.
Национальные карты обяжут принимать даже небольшие предприятия

С тех пор были подписаны аналогичные соглашения с японской платежной системой JCB, американской American Express и китайской Union Pay. Правда, карты реально выпускают пока только "Мир-Maestro" и "Мир-JCB". С главным конкурентом MasterCard, международной платежной системой Visa, переговоры о выпуске кобейджингового продукта ведутся, но ни о каких сроках пока не сообщается.

А вот MasterCard, как стало известно "Ведомостям", уже серьезно обсуждает с НСПК выпуск "Мир-MasterCard". Официально стороны не комментируют переговоры, но обращает на себя внимание тот факт, что об их проведении стало известно вскоре после того, как Госдума приняла закон о переводе зарплат всех бюджетников и выплате пенсий на "Мир".

На сегодня НСПК объявила об эмиссии 5 млн карт "Мир", причем большая часть из них (3 млн) выпущена в этом году. А переход бюджетников на "Мир", согласно официальным прогнозам, доведет число этих карт до 40 млн. При этом, согласно новому закону, к счету, на который приходят бюджетные деньги, может быть привязана только карта "Мир".
ЦБ велел ускорить переход на национальную платежную систему

Перевод бюджетников на национальную платежную карту должен начаться 1 июля этого года и завершиться 1 июля 2018-го. Исключение сделано для пенсионеров: им карты будут заменяться по мере истечения срока действия нынешних — эта категория граждан полностью на "Мир" должна перейти к 1 июля 2020 года.

Таким образом, число карт национальной платежной системы в ближайшее время вырастет в несколько раз, но, что более важно, состав держателей изменится качественно. Ведь зарплаты и премии на "Мир" будут получать не только дворники и рабочие, но и топ-менеджеры ФГУПов, директора предприятий — словом, люди, для которых дебетовая карта начального уровня Maestro окажется в новинку: они давно привыкли пользоваться привилегированными продуктами международных платежных систем. А сегодня такую возможность им предоставляет только JCB.

При этом нельзя сказать, что карты Maestro — нефункциональные и мало востребованные. Согласно данным отчета компании RBR "Эмиссия и эквайринг платежных карт в Европе 2016", который цитирует сайт plusworld.ru, на основании исследования платежных рынков 31 европейской страны выяснилось: на карты Maestro приходится 21% рынка, в то время как на MasterCard — только 20%.
Как создавали национальную платежную систему

Все дело в финансовых потоках — на карты премиум приходит больше средств, и они там дольше задерживаются. Понятно, что MasterCard заинтересован в том, чтобы получить доступ к этим средствам. Но и НСПК выгодна договоренность с международной платежной системой. Ведь, по условиям соглашения, внутри страны держатель кобейджинговой карты пользуется ею исключительно как "Миром", а иностранное приложение начинает работать только за границей.

И если высокооплачиваемому бюджетному работнику не предложить продукт, которым можно расплачиваться и внутри страны, и за ее пределами, то он будет просто снимать деньги с зарплатной карты и перекладывать их на привычную привилегированную карту международной платежной системы.

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