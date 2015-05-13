Стартап Catalia Health привлек $2.5 млн медицинской облачной платформы на базе ИИ

Catalia Health, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $ 2,5 млн инвестиций для своей медицинской облачной платформы на базе искусственного интеллекта.
Инвестиции предоставили венчурные фонды Khosla Ventures, New Gen Capital, Macnica Ventures в сотрудничестве с Q Venture Partners, Inno Links, а также Lucky Capital. Компания нацелена использовать инвестиции для доработки и раскрутки своей платформы.
Основанная 1 ноября 2014 года под руководством Кори Кидда (сейчас генеральный директор) совместно с Гэри Арнольдом (технический директор), Catalia Health является разработчиком облачной платформы, работающая на базе технологий искусственного интеллекта, которая дает возможность своим пользователям (отчасти фармацевтическим компаниям) иметь контакт с пациентами, болеющие хроническими заболеваниями.
Платформа облегчает оздоровительный процесс и управление симптомами, а также снижает вероятность того, что пациент поступит в клинику после его выписки.
Также напомню, что стартап уже привлекал $ 1,25 млн посевного финансирования от местных бизнес ангелов, которые успешно направила на создание своей платформы.
Специально для MMGP.RU