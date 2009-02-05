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Для колонизации Марса будут нужны генетически модифицированные астронавты

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Старый Сегодня, 18:46
#1
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Для колонизации Марса будут нужны генетически модифицированные астронавты
Поскольку все больше людей работают над развитием космических путешествий, не удивительно, что генная инженерия также будет рассмотрена, особенно в разрезе длительных миссий, таких как колонизация Марса.
NASA планирует отправить людей на Марс в ближайшие 20-30 лет — этот план уже готов. Это будет полет в один конец, но результаты этой миссии могут помочь исследователям узнать, как лучше подготовить людей к будущему освоению космоса.
Как сообщает MIT Technology Review, ученый кафедры физиологии и биофизики в Корнелле Кристофер Мейсон (Christopher Mason) создает план космических путешествий человека на 500 лет, в который включено генное изменение людей. Мейсон пытается выяснить, какие части ДНК могут быть изменены, а какие затрагивать нельзя.
По мнению MIT Tech Review, Мейсон надеется найти способ сделать людей более устойчивыми к радиации. Условия как в космосе, так и на других планетах, подобных Марсу, которым не хватает атмосферы Земли, достаточно, чтобы нанести вред и убить людей даже с защитным снаряжением.
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dbchange вне форума  
Старый Сегодня, 19:29
#2
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Re: Для колонизации Марса будут нужны генетически модифицированные астронавты
Цитата:
Сообщение от dbchange Посмотреть сообщение
NASA планирует отправить людей на Марс в ближайшие 20-30 лет — этот план уже готов.
Планы зачастую очень далеки от реальности, планы колонизации Луны были еще лет 40 назад, а то и больше, но воз и ныне там. Боюсь, что нечто подобное будет и с колонизацией Марса.
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