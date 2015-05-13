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Стартап TapClicks привлек $3 млн для многофункциональной маркетинговой платформы

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Стартап TapClicks привлек $3 млн для многофункциональной маркетинговой платформы


Стартап TapClicks, расположенный в Сан-Хосе (штат Калифорния), привлек $ 3 млн долгового финансирования от венчурного фонда SaaS Capital для своей маркетинговой платформы.
Компания нацелена использовать привлеченные средства для роста операций в текущем 2017 году.

Основанная в 2009 году под руководством Бабака Хедайяти (сейчас генеральный директор) совместно с Ноем Якобсоном (руководитель по развитию бизнеса), TapClicks является ведущей маркетинговой платформой для агентств, медиа компаний, торговых марок (брендов) и различных предприятий.


Платформа TapClicks использует более 175 API ведущих маркетинговых и рекламных площадок и предоставляет своим пользователям доступ ко всем данных (документация, управление заказами, аналитика).
На сегодняшний день, TapClicks пользуются владельцы более 5000 торговых марок и более 3500 медиа компаний, а различных агентств по всему миру.

Также напомню, что стартап за все свое время существования привлек порядка $ 9 млн инвестиций, которые были успешно направлены на создание и рост маркетинговой платформы.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
маркетинг, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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