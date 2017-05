CashToday

Cheetah Mobile – поставщик мобильных инструментов №1 в мире, привлек $60 млн



Китайская компания Cheetah Mobile Inc., которая базируется в Пекине и занимается развитием мобильного Интернета и созданием всемирно популярных мобильных приложений, привлекла новые венчурные инвестиции в размере 60 миллионов долларов.



Текущий инвестиционный раунд для Cheetah Mobile возглавили венчурные фонды Matrix Partners China, Evolution Media China, Gobi Partners, IDG Capital, Welight Capital, а также Cheetah Mobile.



После завершения данного раунда финансирования компания Cheetah осталась владеть долей в 70% акций своего проекта Live.me Inc. и сохранила контроль над собственным бизнесом Live.me.



Возглавляемая генеральным директором Шэн Фу, компания Cheetah Mobile разрабатывает уникальные приложения для пользователей мобильных устройств по всему миру. Среди ее продуктов присутствуют такие популярные во всех странах приложения, как Clean Master, CM Security и Battery Doctor. Кроме того, данная компания создала и ряд других всемирно известных мобильных приложений для управления контентом, включая News Republic и Live.me, которые предоставляют рекламодателям прямой доступ к обширной целевой аудитории пользователей мобильных устройств и глобальным рекламным каналам.



Перевод специально для форума MMGP.ru



http://www.finsmes.com/2017/05/cheet...-business.html



