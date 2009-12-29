Lonsdayl



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 692 Благодарностей: 213 УГ: 5 КП: 0.200 подарки

Tesla в очередной раз задержала выход солнечной крыши



В конце октября 2016 года Tesla представила публике новую солнечную крышу. Примерно за месяц до того, как компания приобрела SolarCity за $ 2,1 млрд. Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что солнечная крыша будет дешевле чем обычная, но при этом клиенты будут получать с ее помощью электроэнергию.



Вот что сейчас о ней известно:





Клиенты получат выбор из четырех типов черепицы, которые соответствуют различным эстетикам жилья. Теперь домовладельцы смогут отказаться от неуклюжих солнечных панелей в пользу красивой крыши.





Вот как выглядит текстурированное стекло от Tesla.

Посмотрите, как оно переливается.





Солнечные батареи расположены за стеклом





... и при этом нельзя сказать, что на крыше есть солнечные батареи. В этом заключается взгляд Tesla на солнечную крышу: создание нечто привлекательного и эстетического.





Маск подчеркивает важность конкуренции на эстетическом уровне, когда говорит о новом солнечном продукте.





«Во-первых, я никогда не видел солнечную крышу, которую я действительно хотел бы себе... Они странные», сказал Маск в ноябре. «Каждая из тех, что я видел, уступает обычной крыше. Поэтому, если вы хотите позаботиться об эстетике, зачем беспокоиться?»





Маск больше всего волновался по поводу плитки French Slate, сказав, что этот стиль сложнее всего воссоздать. Эта фотография позволяет хорошо рассмотреть солнечный элемент, скрытый в плитке.





«Французская шиферная крыша — один из стилей, которые я хотел сделать, - сказал Маск. – Это было сложно, но нам удалось!».





Каждая французская шиферная черепица была изготовлена с использованием процесса, известного как гидрографическая окраска, в котором для нанесения печатных рисунков используется вода.





В процессе производства каждая плитка стает уникальной, это своего рода специальная плитка из снежинок.





Гидрографический процесс Tesla контролируется совершенно новым подразделением Glass-Tech. Для создания плиток используются технологии, используемые в автомобильном стекольном бизнесе.





Маск заявил, что крыша может стоить дешевле традиционной, но пока нет конкретной информации о ценах.





Гладкая стеклянная плитка Tesla призвана сделать дома «более современным снаружи».





В отличие от текстурированной стеклянной плитки и французского шифера, гладкая была разработана таким образом, чтобы вы могли видеть солнечные элементы под определенными углами.

С улицы или двора она выглядит непрозрачной, но для солнца крыша полностью прозрачная.





Наконец, тосканская стеклянная плитка.





Маск не сказал, какие варианты крыши вначале появятся в продаже. Но стало известно, что в ближайшие недели появится два варианта, а остальные будут доступны в начале 2018 года.





Он отметил прочность стеклянных плиток, показав весовой тест. В своем твиттере он написал, что по плиткам можно ходить, как на обычной асфальтовой черепице.



http://static3.businessinsider.com/i...r-28-tweet.jpg

Они также могут включать нагревательные элементы для очистки снега при выработке энергии. Это преимущество не будет требовать много энергии, но станет приятным дополнением для крыши.





Солнечные батареи для новых крыш будут производиться на заводе в Буффало, Нью-Йорк.



Специально для mmgp.ru



Уникальность Tesla перенесла выход новой солнечной крыши. Первоначально компания заявила, что начнет продавать новую солнечную крышу в апреле, но генеральный директор Илон Маск заявил, что два из четырех вариантов черепицы не будут доступны до начала 2018 года. Представитель Tesla отказался комментировать, почему сроки были изменены.В конце октября 2016 года Tesla представила публике новую солнечную крышу. Примерно за месяц до того, как компания приобрела SolarCity за $ 2,1 млрд. Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что солнечная крыша будет дешевле чем обычная, но при этом клиенты будут получать с ее помощью электроэнергию.Вот что сейчас о ней известно:Клиенты получат выбор из четырех типов черепицы, которые соответствуют различным эстетикам жилья. Теперь домовладельцы смогут отказаться от неуклюжих солнечных панелей в пользу красивой крыши.Вот как выглядит текстурированное стекло от Tesla.Посмотрите, как оно переливается.Солнечные батареи расположены за стеклом... и при этом нельзя сказать, что на крыше есть солнечные батареи. В этом заключается взгляд Tesla на солнечную крышу: создание нечто привлекательного и эстетического.Маск подчеркивает важность конкуренции на эстетическом уровне, когда говорит о новом солнечном продукте.«Во-первых, я никогда не видел солнечную крышу, которую я действительно хотел бы себе... Они странные», сказал Маск в ноябре. «Каждая из тех, что я видел, уступает обычной крыше. Поэтому, если вы хотите позаботиться об эстетике, зачем беспокоиться?»Маск больше всего волновался по поводу плитки French Slate, сказав, что этот стиль сложнее всего воссоздать. Эта фотография позволяет хорошо рассмотреть солнечный элемент, скрытый в плитке.«Французская шиферная крыша — один из стилей, которые я хотел сделать, - сказал Маск. – Это было сложно, но нам удалось!».Каждая французская шиферная черепица была изготовлена с использованием процесса, известного как гидрографическая окраска, в котором для нанесения печатных рисунков используется вода.В процессе производства каждая плитка стает уникальной, это своего рода специальная плитка из снежинок.Гидрографический процесс Tesla контролируется совершенно новым подразделением Glass-Tech. Для создания плиток используются технологии, используемые в автомобильном стекольном бизнесе.Маск заявил, что крыша может стоить дешевле традиционной, но пока нет конкретной информации о ценах.Гладкая стеклянная плитка Tesla призвана сделать дома «более современным снаружи».В отличие от текстурированной стеклянной плитки и французского шифера, гладкая была разработана таким образом, чтобы вы могли видеть солнечные элементы под определенными углами.С улицы или двора она выглядит непрозрачной, но для солнца крыша полностью прозрачная.Наконец, тосканская стеклянная плитка.Маск не сказал, какие варианты крыши вначале появятся в продаже. Но стало известно, что в ближайшие недели появится два варианта, а остальные будут доступны в начале 2018 года.Он отметил прочность стеклянных плиток, показав весовой тест. В своем твиттере он написал, что по плиткам можно ходить, как на обычной асфальтовой черепице.Они также могут включать нагревательные элементы для очистки снега при выработке энергии. Это преимущество не будет требовать много энергии, но станет приятным дополнением для крыши.Солнечные батареи для новых крыш будут производиться на заводе в Буффало, Нью-Йорк.

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