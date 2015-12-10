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Центральные Банки не желают отказыватьcя от власти

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Старый Сегодня, 18:03
#1
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Центральные Банки не желают отказыватьcя от власти


Кто бы что ни говорил, но именно Центральные Банки Европы, а так же ФРС США сыграли ключевую роль в процессе восстановления мировой финансовой системы, после экономического кризиса 2008 года. Сделать они это смогли за счёт запуска программы количественного смягчения. Но теперь пришло время, когда стоит задуматься над переходом от монетарного, к бюджетному стимулированию. Тем самым уступив главенствующую роль в экономике правительствам. Но главам Центральных Банков такое решение даётся с трудом, так как они не желают терять то влияние, что получили за последние годы.

ФРС США, по сути, является единственной организацией из стран G10, которая решилась нормализовать денежно-кредитную политику в стране. Впрочем, эта политика проводится крайне осторожно. Остальные Центральные Банки развитых стран мира продолжают затягивать происходящее, удивляя экспертов своими нелогичными действиями. К примеру, Риксбанк сильно удивил инвесторов, увеличив программу количественного смягчения в ответ на самый большой рост экономики в Европе. В прошлом году ВВП Швейцарии вырос на 3,3 процента, а годом ранее на 4,1 процента.

Центральный Банк Японии заявляет о начале роста экономики, но при этом со скепсисом относится к возможности роста инфляции. Центральный Банк Европейского Союза, не отрицает серьёзного роста деловой активности, но при этом даже не думает сворачивать программу количественного смягчения. Центральный Банк Великобритании, указывая на чрезмерный рост инфляции до 3 процентов, заявляет о том, что, скорее всего программа QE будет только расширяться.



Как оказывается, всё-таки сложно отдавать бразды правления кому-то другому. А ведь теперь управлять восстановившейся мировой экономикой есть кому. Вольфганг Шойбле указывает на то, что ЕЦБ давно пора свернуть программу ультрамягкой монетарной политики. Дональд Трамп со Стивеном Мнучином, делая заявления, заставляют рынки реагировать на вербальные интервенции. Джастин Трюдо один из первых политиков, кто решился на проведение бюджетного стимулирования экономики. Чем ответят на это ЦБ мира?

Сейчас рынки начинают осознавать, что властители финансового мира будут меняться, но в то же время продолжают плясать под дудку банкиров. А как ещё понять причину, по которой рынки не реагируют на геополитические риски? Как объяснить ралли по валютам развивающихся стран на фоне неопределённой фискальной политики США? Инвесторы продолжают игнорировать риски, так как ЦБ мира продолжают наращивать своё влияние за счёт ультрамягкой денежно-кредитной политики. Но от такой политики банкирам придётся отказаться.



И тут возникает вопрос, какой Центральный Банк развитых стран последует примеру ФРС? Два года назад на эту роль претендовал ЦБ Британии. Но геополитические риски поставили на этом крест, сделав фунт стерлинга главным аутсайдером прошлого года. Сейчас все взгляды устремлены на главу ЦБ ЕС.



Whore65

специально для mmgp.ru
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