Какой этаж выбрать? То, на котором этаже находится квартира, очень важно. От этого будет очень сильно зависеть не только степень комфорта в ней, но и безопасность. Но прежде, чем выбирать этаж, необходимо очень внимательно разобраться во всех достоинствах и недостатках ее расположения.



Средние этажи



Со второго по четвертый этажи жить весьма удобно: им не страшны протечки с крыши, в них нет неприятных запахов из подвального помещения, полы в таких квартирах намного теплее, нежели на нижнем этаже. Что касается безопасности, то воришкам залезть в такое жильё сложнее. Но есть у данного варианта один существенный недостаток - высокая стоимость. Цена, на жилплощадь расположенную выше четвертого этажа и на первом, дешевле.



1 этаж



Вначале о недостатках таких квартир:



они притягивают жуликов: «форточники» в них могут очень легко забраться. Так что, в теплое время окна придется, в отсутствие в комнате хозяев или ночью, держать закрытыми;



будет доступ запаху из подвала: он беспрепятственно проникает на нижний этаж, усложняя, тем самым, жизнь жильцам;



повышенный шум с улицы от проезжающих мимо автомашин, шагов и голосов прохожих.



Однако, жильё расположенное на первом этаже необходимо покупать старым людям, ибо им, в их возрасте, трудно будет подниматься на верхний этаж. Плюс первого этажа еще и в том, то там, как правило, всегда бывает вода, а батареи отопления зимой обычно горячие.



Последний этаж



При выборе данного варианта необходимо знать, что:



водяной напор здесь будет практически всегда слабым;



батареи отопления постоянно будут недостаточно горячими, что не очень приятно, если на улице очень холодно;



крыша может дать течь, и придётся платить за ремонт из своего кармана.



Что же касается безопасности, то здесь ситуация немного лучше: чтобы забраться в окно, жулику придется на чем нибудь спуститься вниз. Но, к счастью, далеко не каждый преступник обладает навыками каскадера. Так же из окон таких квартир открывается прекрасный вид — что, пожалуй, немаловажное преимущество.



Однако следует учесть, прежде нежели купить жилую площадь на последнем этаже, надо подумать, просто ли до нее будет добраться, если лифт сломан или его вовсе нет.



Что же все-таки выбрать?



Конечно, при выборе этажа можно хорошо сэкономить. Однако, вряд ли это стоит делать: как последний, так и первый этаж намного хуже тех этажей, которые располагаются между ними. Именно по этой причине и стоимость такого жилья несколько ниже примерно на 10%.

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