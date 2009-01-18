Двухуровневые квартиры. Стоит ли покупать? Когда мы заводим речь про двухуровневые квартиры, то обычно представляем их просторными и функциональными. Из-за этого, сам по себе возникает вопрос, а не дорого ли обойдется покупка и обслуживание такой квартиры. Это статья расскажет про двухуровневое жильё в многоквартирных домах.



Двухуровневая квартира имеет различные правила жизни на разных этажах. Мансарда — часть жилого пространства. Как обустроить квадратные метры под самой крышей?



Два уровня — в два раза больше площадь, потянет ли семейный бюджет содержание такой квартиры?



Уйти от стандартных типовых планировок хотят многие, и квартира в два уровня, один из способов сделать это. Сразу же возникает атмосфера загородного коттеджа, с лестницей на второй этаж и мансардой. Двухуровневая недвижимость - тренд последних нескольких лет, такие варианты, обычно, присутствуют в тех проектах, в которых больше всего внимания уделяется архитектуре и нестандартной планировке. Здесь, самое малое, в два раза больше, нежели в обычной квартире, пространства. Причем как для проживания, так и для воплощения творческих идей в жизнь.



Помимо детской игровой комнаты, на первом этаже можно разместить санузел, гостиную и кухню. Таким образом пространство нижнего уровня превращается в просторную студию.



Основное удобство двухуровневых квартир в том, что первый этаж можно полностью отдать под гостевую зону.



Второй же этаж, это своеобразная интимная зона, здесь располагаются две спальные комнаты и ванна с туалетом.



Преимущество двухуровневого жилья в удобном зонировании помещения.



Спальни здесь, часто, уединенные, но при всем этом все остальные помещения гармонично сочетаются одно с другом. А самое главное в том, что подогнать эти зоны под себя можно еще на стадии ремонта.



Как говорят сами жильцы, в двухуровневых квартирах больше порядка, так как основную часть времени семьи проводят именно на нижнем ярусе.



Центральный элемент двухъярусных квартир — лестница, которая придает жилью изысканность и привлекает внимание гостей. По словам владельцев таких квартир, с мнением, что передвижение с одного этажа на другой доставляет неудобства, они не согласны.



Некоторые считают, что лестница отнимает полезную площадь в помещении, но это не так. Под ней можно устроить зону отдыха с диваном и телевизором, шкаф для хранения одежды или компьютерный стол.



Если же в квартире маленький ребенок, то лестница должна быть еще и безопасной. Самый лучший способ барьер-калитка. Такой ограничитель устанавливается перед спуском или подъемом.



Второй уровень жилья — мансарда. Застройщик, соответственно, особое внимание уделяет проектированию крыши, ибо она, по сути, является и потолком. В отличие от стандартных домов, здесь крыша, своего рода, многослойный пирог, защищающий от шума, холода и влаги.



Неотъемлемая часть второго уровня — мансардное окно, которое расположено прямо в крыше. От того, что они постоянно находятся под воздействием солнца, выполняются такие окна по специальной технологии.

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