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Как научиться хорошо танцевать?
Наверное каждый новичок в танцах хочет сразу добиться успехов, не прилагая к подготовке никаких усилий. Такого, конечно, не получится, но есть несколько правил, которые помогут человеку, который начал заниматься танцами совсем недавно, добиться большого прогресса в кратчайшие сроки. Итак, что же нужно делать, чтобы начать хорошо танцевать?
Правило № 1 – старайтесь изначально прилагать как можно больше усилий. Пускайте в действие всю свои энергию и силу, ведь лучше полчаса интенсивно заниматься, отрабатывать новые движения, чем три часа просто стоять на одном месте или без конца повторять то, что и так давно получается.
Правило № 2 – не нужно суетиться. Выполняйте все движения четко по заданной схеме, не начинайте новое, не освоив предыдущее, не спешите, ибо ни к чему хорошему это не приведет.
Правило № 3 – берегите свое тело. Не стоит рисковать, переутомляться, так как это может привести к травмам и переутомлению. А если у вас сломана рука, например, о каких танцах вообще может идти речь?
Привило № 4 – не отвлекайтесь. Во время тренировок нужно полностью отключить все посторонние мысли и сосредоточиться на работе. Полностью сконцентрируйтесь на движении и не отвлекайтесь, растворитесь в танце целиком, и это приведет вас к успеху.
Правило № 5 – не вините других людей в своих собственных неудачах. Не стоит искать причины в плохом тренере или ленивом партнере по танцам, начните, прежде всего, с себя, а потом уже вините остальных. Начните работать над своими недостатками, самосовершенствуйтесь.
Правило № 6 – настройтесь на успех. Забудьте о комплексах, неуверенности в себе и плохом настроении. Верьте, что вы добьетесь успеха, и вот тогда все действительно получится. Не стоит обращать внимание на неудачи, зацикливаться на мелких трудностях. Главное четко видеть цель и уверенно к ней идти, не обращая внимание на преграды.
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