AccessPay привлек £2 млн для облачной платформы по автоматизации электронных платежей

FinTech стартап AccessPay, расположенный в Манчестере (Англия), привлек £ 2 млн долгового финансирования для своей облачной платформы автоматизации электронных платежей.
Инвестиции предоставил Clydesdale Bank Growth Finance в сотрудничестве с Yorkshire Bank. Компания используется привлечённые инвестиции для увеличения рабочего персонала в Манчестере (примерно до 60 тысяч сотрудников), работающих в сфере продаж и маркетинга, а также открыть один офис на территории Соединённых Штатов.
Основанная 1 февраля 2012 года под руководством Аниша Капура (сейчас генеральный директор) совместно с Эдди Уайтом (сейчас директор по продажам), AccessPay является разработчиком облачной платформы, которая позволяет предпринимателям и владельцам бизнеса моментально и безопасно автоматизировать все платежные операции в компании, включая обработку платежей через BACS, FPS, CHAPS, а также SWIFT.
На сегодняшний день, AccessPay имеет 35 штатных сотрудника, обслуживает клиентов малого и среднего бизнеса. Компания с момента свое существования опиралась на венчурный фонд True Ventures и Route 66 Ventures, которые предоставили им более £ 1 млн финансирования, закрыв при этом 2 раунда.
Специально для MMGP.RU