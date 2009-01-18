Как полюбить себя? Любовь к себе, сегодня, присутствует лишь у единиц, особенно, от отсутствия такой важной составляющей личностной психологии страдают девушки и женщины. Ведь, именно любовь к себе, помогает снять ограничения с личности и посмотреть на себя другими глазами. Тем не менее, нелюбовь к себе, которая развивается в следствие комплексов и прочих проблем, мешает нормально жить вот уже не одному поколению. Поэтому, важно знать способы, помогающие полюбить себя, и изменить к себе свое отношение. Ведь только через любовь снимаются «блоки», и человек начинает духовно расти и развиваться, как личность.



Многие люди разучились хвалить себя. Чаще всего, у большинства сложилось к себе негативное отношение: слишком толстая, слишком глупая, слишком некрасивая и прочие негативные мысли никак не желают покидать умы даже взрослых людей. Важно, с помощью психологических тренингов, изменить отношение к себе изнутри. Например, утро можно начинать не с грустных мыслей о понедельнике, а с улыбкой. Ведь улыбка - это мощный инструмент, влияющий на подсознание и на человека в целом. Также можно у зеркала хвалить самого себя, пусть даже за мелочи, но эта мощная практика уже через пару недель поможет обрести уверенность в себе и хорошее настроение по утрам. Главное, что похвала должна быть искренней.



Можно также провести следующий самоанализ. В дневнике записать все мелочи, за которые можно любить себя. Главное, как и в прошлом пункте - искренность. Человек разговаривает сам с собой, поэтому что-либо приукрашивать бессмысленно. Годится любая черта внешности или характера. Также можно записывать в течение дня свои маленькие победы над собой и над обстоятельствами - получается еще один повод для гордости за самого себя.



Иногда, можно устраивать себе дни красоты, особенно, это касается девушек. Например, можно сменить имидж или записаться на массаж. Поводов, для того, чтобы побаловать себя, масса. Иногда смена имиджа влияет не только на внешность, но и на уровень самооценки, отношение к себе и окружающим. Не зря в древности, например, цвет и длина волос могли охарактеризовать человека с точностью до деталей. Даже сегодня эзотерики советуют с осторожностью подбирать цвет волос и форму стрижки, считается, что они также, как и в прошлом, влияют на судьбы не меньше луны и прочих обстоятельств.



Искренне полюбив себя, человек открывает перед самим собой новые горизонты. Ведь любовь - это довольно мощная сила, которая способна разрушить любые преграды ради пути к свету и своим мечтам.

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