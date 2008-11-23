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Что лучше дарственная или завещание?

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#1
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Что лучше дарственная или завещание?
Очень многие люди рано или поздно задаются вопросом: как обезопасить своих самых близких людей при передаче имущества? И что лучше оформить хозяину квартиры дарственную или все же завещание?

Если человек решил переписать на кого-то свое имущество, то он должен делать это максимально обдумано. Ведь не всегда можно отменить свои указания. Когда человек не совсем уверен в своем выборе, лучше составлять завещание. Ведь оно дает возможность вносить коррективы в действующий документ. Каждое новое завещание аннулирует предыдущую версию. Конечно родственник вступит в наследство лишь через 6 месяцев после смерти хозяина квартиры. Также ему придется заплатить взнос в размере от 0.3 до 0.6 % от стоимости квартиры, в зависимости от степени родства. Однако, при желании и наличии хорошего адвоката завещание может быть оспорено в суде. Исходя из этого, человек, увидевший свое имя в таком документе, не может быть уверен на 100%, что он станет владельцем данной квартиры. Именно этот критерий в корне отличает завещание от дарственной.

Дарственная – документ дарения. Он может вступать в силу как при жизни, так и после смерти хозяина квартиры. Составляя дарственную, следует как можно точнее сформулировать свои мысли, а также воздержаться от двусмысленных фраз. Ведь изменить этот документ впредь уже будет нельзя, а если форма изложения будет не точной, то при желании можно будет перевернуть весь контекст. Оспорить этот документ нельзя. Однако, чтобы получить квартиру, наследнику предстоит оплатить госпошлину в размере 2000 руб.

Содержание завещания обязательному разглашению родственникам не подлежит, а также человек, составляющий завещание, может распоряжаться своим имуществом как посчитает нужным, несмотря на уже существующий документ. Однако, если оформлена дарственная, хозяин не имеет права продавать квартиру, а также обязуется содержать ее в порядке и жилом состоянии, вплоть до момента передачи наследнику.

Истории у всех разные и кто-то, будучи уверен в честности своих родных, совсем не станет составлять завещание или документ дарения. А кто-то наоборот, купив жилье, первым делом заверит у нотариуса один из этих документов, чтобы обезопасить свою семью.

Конечно, в этих двух документах есть как недостатки, так и достоинства, и хозяин квартиры должен сам для себя выбрать, какой из этих документов является более подходящим именно к его случаю.
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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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