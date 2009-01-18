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Как получить повышение заработной платы?

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Как получить повышение заработной платы?
Вы только что получили работу, которую давно искали, или получили повышение. Ваша первая мысль после этого может быть: «Мне так повезло с этой возможностью, и я не хочу рисковать и требовать больше денег за эту работу». Но не делайте эту ошибку.

Сейчас самое подходящее время, чтобы просить ту зарплату, которую вы заслуживаете. Если вы не договоритесь о повышении зарплаты в первые месяцы работы, даже если это небольшая сумма, то потеряете десятки, а может сотни тысяч рублей в течение нескольких лет.

Мы расскажем, как получить повышение заработной платы, используя 5 следующих приемов.

1. Поощряйте себя

Если вы обеспокоены тем, что будете плохо выглядеть в глазах начальства, когда попросите о прибавке к жалованию, то нужно знать следующее. Большинство компаний заранее ожидают, что вы будете просить больше денег с самого начала, а затем увеличения зарплаты с течением времени.

2. «Войдите в голову» вашего босса

Узнайте о ключевых планах вашего отдела на следующий год. Если цель состоит в том, чтобы увеличить объем продаж на 10%, подумайте о тех ваших качествах, которые могут помочь в ее достижении. Затем попытайтесь взаимодействовать с вашим руководителем и рассказать ему, какие у вас планы для развития компании.

3. Узнайте, какая наиболее подходящая зарплата для вашей должности

Вы можете начать спрашивать у своих друзей и знакомых, какая самая подходящая зарплата для должности, которую вы занимаете. Таким образом вы узнаете, сколько можно денег просить у начальства, не предъявляя чрезмерно больших требований и не рискуя вызвать негатив в свой адрес.

4. Создайте свой идеальный пакет

Повышение — это не просто дополнительные деньги, которые можно получить от начальства. Это также могут быть некоторые бонусы, которые помогут вам лучше вести свои дела. Например, специальный сберегательный счет, служебный автомобиль, оплата мобильной связи, гибкий рабочий график. В этом случае вы можете озвучить запрос на предоставление вам несколько наиболее важных моментов для выбора вышестоящему начальству.

5. Будьте уверены в вашем запросе

Держитесь уверенно и скажите менеджеру, что вы понимаете цели компании и в состоянии их достичь, но вам нужно что-то больше, чтобы быть в состоянии это сделать. Не бойтесь отрицательного ответа и надейтесь, что ваш запрос будет решен положительно.

Если вы получите отрицательный ответ, обязательно спросите своего руководителя, в чем мотив отказа, чтобы работать над собой и иметь больше информации для следующего раза.
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