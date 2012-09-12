5G позволит автомобилям обмениваться данными о погоде
Появление сетей пятого поколения должно кардинально изменить нашу жизнь. По крайней мере, так заявляют ведущие специалисты и крупные компании. Нас ожидает повсеместный Интернет вещей, изменения затронут и рынок автомобилей. На данный момент одними из главных причин дорожно-транспортных происшествий являются плохие дороги и погодные условия. Исследователи из Центра технических исследований Финляндии намерены решить обе проблемы с появлением 5G. Они хотят, чтобы автомобили обменивались друг с другом данными о погоде.
В рамках проекта 5G-Safe финские исследователи намерены разрабатывать новые системы для отслеживания и мониторинга погоды на дорогах на гиперлокальном уровне. Также их целью является научить cамоуправляемые автомобили “слышать”.
“Современные системы помощи водителям в основном базируются на визуальном представлении, полагаясь на сигналы, генерируемые датчиками транспортного средства. 5G и ближние радиостанции принесут транспортным средствам способность речи и слуха, выводя их возможности на новый уровень”, – отметила Тия Оянперя, руководитель проекта.
Разрабатываемые исследователями технологии не требуют никаких действий со стороны водителя. Местные погодные и дорожные условия будут автоматически распознаваться датчиками транспортного средства и распространяться в режиме реального времени другим водителям на дороге и cамоуправляемым автомобилям. Таким образом, водители и непосредственно автомобили постоянно будут осведомлены о состоянии на дороге, что позволит соответствующим образом изменять своё поведение. Это должно помочь существенно снизить число аварий.