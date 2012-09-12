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5G позволит автомобилям обмениваться данными о погоде

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Старый Сегодня, 17:36
#1
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Имя: Сергей
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5G позволит автомобилям обмениваться данными о погоде
Появление сетей пятого поколения должно кардинально изменить нашу жизнь. По крайней мере, так заявляют ведущие специалисты и крупные компании. Нас ожидает повсеместный Интернет вещей, изменения затронут и рынок автомобилей. На данный момент одними из главных причин дорожно-транспортных происшествий являются плохие дороги и погодные условия. Исследователи из Центра технических исследований Финляндии намерены решить обе проблемы с появлением 5G. Они хотят, чтобы автомобили обменивались друг с другом данными о погоде.

В рамках проекта 5G-Safe финские исследователи намерены разрабатывать новые системы для отслеживания и мониторинга погоды на дорогах на гиперлокальном уровне. Также их целью является научить cамоуправляемые автомобили “слышать”.

“Современные системы помощи водителям в основном базируются на визуальном представлении, полагаясь на сигналы, генерируемые датчиками транспортного средства. 5G и ближние радиостанции принесут транспортным средствам способность речи и слуха, выводя их возможности на новый уровень”, – отметила Тия Оянперя, руководитель проекта.

Разрабатываемые исследователями технологии не требуют никаких действий со стороны водителя. Местные погодные и дорожные условия будут автоматически распознаваться датчиками транспортного средства и распространяться в режиме реального времени другим водителям на дороге и cамоуправляемым автомобилям. Таким образом, водители и непосредственно автомобили постоянно будут осведомлены о состоянии на дороге, что позволит соответствующим образом изменять своё поведение. Это должно помочь существенно снизить число аварий.

По материалам 4PDA
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 18:05
#2
Интересующийся
 
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Re: 5G позволит автомобилям обмениваться данными о погоде
3Г, 4Г, 5Г да хоть 10 Г. Телефон и планшет это не пк. Кабель рулит.
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GEG Alienswar
Mladkovskiy на форуме  
Старый Сегодня, 18:07
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,525
Благодарностей: 6,514
УГ: 12
КП: 0.194
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: 5G позволит автомобилям обмениваться данными о погоде
Цитата:
Сообщение от Mladkovskiy Посмотреть сообщение
3Г, 4Г, 5Г да хоть 10 Г. Телефон и планшет это не пк. Кабель рулит.
Тут тоже сериал получается
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moskva на форуме  
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